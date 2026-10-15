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Σημαντικό προβάδισμα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ερντογάν, αλλά και εκτεταμένη δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική, καταγράφει η δημοσκόπηση Σεπτεμβρίου της εταιρείας GENAR στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Σεπτεμβρίου της GENAR, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) προηγείται με 36,1%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Νέο Κόμμα (YENİ Parti) με 21,6%, διαφορά 14,5 ποσοστιαίων μονάδων.

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Ακολουθούν το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) με 9,4%, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) με 8%, το Καλό Κόμμα (İYİ) με 7,7% και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) με 6,6%.

Το Κόμμα-Κλειδί συγκεντρώνει 3%, το Κόμμα της Νίκης 2,8%, το Κόμμα Νέας Ευημερίας 2,5%, το Εργατικό Κόμμα Τουρκίας (TİP) 0,9% και το Κόμμα Ευδαιμονίας (Saadet) 0,5%.

Παράλληλα, το 13,4% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο και το 12,3% ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει.

Δυσπιστία για την οικονομία

Παρά το εκλογικό προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, η έρευνα αποτυπώνει έντονη έλλειψη εμπιστοσύνης στην οικονομική διαχείριση.

Συγκεκριμένα, το 67,1% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την οικονομική πολιτική, έναντι 20,7% που εκφράζει εμπιστοσύνη.

Το 54,8% θεωρεί λανθασμένες τις εφαρμοζόμενες οικονομικές πολιτικές, ενώ το 30,8% ζητεί πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Μόλις το 14,4% εκτιμά ότι τα υφιστάμενα μέτρα είναι σωστά, αλλά χρειάζονται χρόνο.

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Ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί, αρθρογράφος της εφημερίδας «Χουριέτ», εκτιμά ότι το πρόσφατο σκάνδαλο με τα επενδυτικά funds ενδέχεται να προκαλέσει απώλειες στο AKP, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει περιορίσει τις πολιτικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, συνδέει τις μεταβολές στην εκλογική συμπεριφορά με τη διαδικασία που η κυβέρνηση αποκαλεί «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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