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Παρέμβαση για την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία έκανε μέσω ανάρτησής του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας στη μετανάστευση την κοινωνική αναταραχή που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει η χώρα και καλώντας τη γαλλική ηγεσία να λάβει άμεσα μέτρα για τον έλεγχο των συνόρων.

«Η Γαλλία φλέγεται!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος μεταναστών από εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη χώρα.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, «κουβαλούν μίσος στην καρδιά τους». Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η μετανάστευση έχει καταστρέψει μια χώρα που στο παρελθόν υπήρξε σπουδαία.

Ο Τραμπ ολοκληρώνει την παρέμβασή του απευθύνοντας σαφή έκκληση προς τη γαλλική ηγεσία να υιοθετήσει μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ελέγχου των συνόρων.

«Κλείστε τα σύνορά σας και ανακτήστε τον έλεγχο, προτού να είναι πολύ αργά!», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.