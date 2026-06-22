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Η λιτή λεζάντα της ανάρτησης δεν διευκρινίζει αν το σχόλιο αφορά τη Μάργκο ή την κόρη τους, Άντρεα Κατσιματίδη, η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στους Ρεπουμπλικανούς.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στο Καμπ Ντέιβιντ κατά την περίοδο της προεδρίας Κλίντον, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία λόγω των παλαιότερων σχέσεων της οικογένειας Κατσιματίδη με τους Δημοκρατικούς.

Παρά την έλλειψη επίσημων εξηγήσεων από τον Λευκό Οίκο, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τους μακροχρόνιους δεσμούς του Τραμπ με την οικογένεια του επιφανούς Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.

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Μια φαινομενικά απλή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ εξελίχθηκε σε μικρό πολιτικό γρίφο στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία γυναίκας που ταυτοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα ως η Μάργκο Κατσιματίδη, σύζυγος του Ελληνοαμερικανού δισεκατομμυριούχου Τζον Κατσιματίδη, με τη σύντομη φράση: «Great daughter. My Honor!!!». Το γιατί το έκανε, παραμένει αδιευκρίνιστο. Το ποια οικογένεια, όμως, βρίσκεται πίσω από την ανάρτηση, εξηγεί γιατί η φωτογραφία προκάλεσε τόση συζήτηση.

Η εικόνα που ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μια ξανθιά γυναίκα καθισμένη σε κόκκινο καναπέ, να μιλά στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για τη Μάργκο Κατσιματίδη, τη σύζυγο του Τζον Κατσιματίδη, ενός από τους πιο γνωστούς Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες της Νέας Υόρκης.

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Η λεζάντα του Τραμπ ήταν λιτή και, ακριβώς γι’ αυτό, προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτήματα: «Great daughter. My Honor!!! President DJT». Δεν υπήρξε εξήγηση από τον Λευκό Οίκο για το γιατί ο πρόεδρος επέλεξε να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία αυτή τη στιγμή, ούτε διευκρινίστηκε αν το σχόλιό του αφορούσε τη Μάργκο Κατσιματίδη ή την κόρη της, Άντρεα Κατσιματίδη.

Η επικρατέστερη ερμηνεία στα αμερικανικά μέσα είναι ότι η αναφορά «great daughter» παραπέμπει στην Άντρεα Κατσιματίδη, κόρη του Τζον και της Μάργκο, η οποία εδώ και χρόνια έχει ενεργό ρόλο στους Ρεπουμπλικανούς της Νέας Υόρκης και θεωρείται ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ.

Η φωτογραφία φέρεται να έχει τραβηχτεί στο Καμπ Ντέιβιντ πριν από δεκαετίες, πιθανότατα την περίοδο της προεδρίας Κλίντον. Το στοιχείο αυτό προσθέτει ακόμη μία ιδιαιτερότητα στην υπόθεση, καθώς η οικογένεια Κατσιματίδη είχε στο παρελθόν σχέσεις και με τους Κλίντον, πριν μετακινηθεί πολιτικά πιο έντονα προς το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο και τον Τραμπ.

Ποιος είναι ο Τζον Κατσιματίδης

Ο Τζον Κατσιματίδης είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ελλήνων μεταναστών που ταυτίστηκαν με το αφήγημα του «American Dream».

Γεννήθηκε στη Νίσυρο το 1948 και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν ακόμη βρέφος. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του εργάστηκε ως σερβιτόρος, ενώ ο ίδιος, μεγαλώνοντας, φοίτησε σε δημόσια και καθολικά σχολεία και στη συνέχεια γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός.

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Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Λίγο πριν πάρει το πτυχίο, εγκατέλειψε το NYU για να αφοσιωθεί πλήρως στη δουλειά του στα σούπερ μάρκετ. Μέχρι τα 25 του είχε ήδη δημιουργήσει δίκτυο δέκα Red Apple Supermarkets στο Upper West Side του Μανχάταν.

Από εκεί ξεκίνησε η επιχειρηματική αυτοκρατορία του. Σήμερα το όνομά του συνδέεται με την αλυσίδα Gristedes, τη Red Apple Group, την ενέργεια, τα ακίνητα, τα καύσιμα, την αεροπορία, τα media και το ραδιόφωνο WABC. Ο Κατσιματίδης δεν έμεινε, όμως, μόνο στις επιχειρήσεις. Πάντα τον ενδιέφερε και η πολιτική.

Το 2013 διεκδίκησε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Δεν κατάφερε να πάρει την υποψηφιότητα, καθώς ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές από τον Τζο Λότα, ωστόσο η καμπάνια του τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς παράγοντες της πόλης.

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Η σχέση με τον Τραμπ

Η σχέση Τραμπ – Κατσιματίδη δεν είναι περιστασιακή. Είναι σχέση πολλών δεκαετιών, χτισμένη στη Νέα Υόρκη των επιχειρήσεων, των media, των πολιτικών δείπνων και των ρεπουμπλικανικών δικτύων.

Και οι δύο ανήκουν σε εκείνη τη γενιά ισχυρών επιχειρηματιών της Νέας Υόρκης που κινήθηκαν ανάμεσα σε real estate, δημόσια προβολή, πολιτικές φιλοδοξίες και προσωπικά δίκτυα επιρροής. Ο Τραμπ από τα ακίνητα και την τηλεόραση, ο Κατσιματίδης από τα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια και αργότερα τα media.

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Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, ο Τραμπ εμφανιζόταν στο πολιτικό περιβάλλον Κατσιματίδη ως υποστηρικτής του. Αργότερα, ο Κατσιματίδης έγινε ένας από τους πιο προβεβλημένους επιχειρηματίες-υποστηρικτές του Τραμπ, ενώ η οικογένειά του συνδέθηκε στενά με τον ρεπουμπλικανικό μηχανισμό του Μανχάταν.

Η κόρη του, Άντρεα Κατσιματίδη, εξελέγη επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής Οργάνωσης του Μανχάταν και θεωρείται από τα πρόσωπα που κράτησαν ζωντανή την παρουσία των Ρεπουμπλικανών σε μια από τις πιο δύσκολες πολιτικά περιοχές για το κόμμα.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε επικοινωνία με τον Κατσιματίδη μέσω του WABC. Σε μία από αυτές, απευθυνόμενος στους ακροατές, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, λέγοντας ότι «όλοι αγαπούν να ακούν τον Τζον και τη μεγάλη σοφία του».

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Αυτή η φράση αποτυπώνει και κάτι βαθύτερο: ο Κατσιματίδης δεν είναι απλώς ένας δωρητής ή ένας επιχειρηματίας που στηρίζει τον Τραμπ. Είναι μέλος ενός ευρύτερου κύκλου προσωπικών σχέσεων, πολιτικών ανταλλαγών και νεοϋορκέζικης ισχύος, όπου οι ιδιωτικές φιλίες συχνά μπλέκονται με τη δημόσια πολιτική.

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Από τους Κλίντον στον Τραμπ

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση Κατσιματίδη είναι ότι η οικογένεια δεν είχε πάντα μονοσήμαντη κομματική ταυτότητα. Ο Τζον Κατσιματίδης είχε στο παρελθόν σχέσεις και με Δημοκρατικούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και οι Κλίντον. Η Μάργκο Κατσιματίδη φέρεται να είχε επίσης δεσμούς με το περιβάλλον του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον.

Αυτό εξηγεί και γιατί η φωτογραφία που ανάρτησε ο Τραμπ θεωρήθηκε ακόμη πιο αινιγματική: εάν όντως προέρχεται από το Καμπ Ντέιβιντ της εποχής Κλίντον, τότε ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια εικόνα με παλιό δημοκρατικό φόντο για να στείλει, πιθανόν, ένα μήνυμα προς μια οικογένεια που σήμερα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον ίδιο.

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Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης προκάλεσε επίσης ερωτήματα. Ο Τραμπ βρισκόταν στο Καμπ Ντέιβιντ, ενώ η κυβέρνησή του είχε ανοιχτά κρίσιμα μέτωπα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία χωρίς εξήγηση έμοιαζε, για πολλούς παρατηρητές, περισσότερο με πολιτικό υπαινιγμό παρά με απλή νοσταλγική ανάρτηση.

Η ελληνική διάσταση

Για την ελληνική ομογένεια, ο Τζον Κατσιματίδης παραμένει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έλληνας από τη Νίσυρο, παιδί μεταναστών στο Χάρλεμ, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη, υποψήφιος δήμαρχος, ραδιοφωνικός παράγοντας και σταθερός συνομιλητής ισχυρών πολιτικών προσώπων.

Το μυστήριο της ανάρτησης μπορεί να παραμένει. Το πολιτικό υπόβαθρο, όμως, είναι απολύτως πραγματικό.