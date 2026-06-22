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Παρά την πρόσφατη ανακαίνιση ύψους εκατομμυρίων δολαρίων, η κατάσταση του μνημείου παραμένει προβληματική, με τη μπλε μπογιά να ξεφλουδίζει και να επιπλέει στο νερό.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις και επιβολή προστίμων, ενώ η Γενική Εισαγγελέας προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι για βανδαλισμούς θα διωχθούν ποινικά.

Από την πλευρά τους, ορισμένοι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προκάλεσαν εσκεμμένες ζημιές στη δημόσια υποδομή.

Νομικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι για την καταδίκη θα πρέπει να αποδειχθεί η πρόθεση καταστροφής της περιουσίας από τους εμπλεκόμενους.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ένας νέος γύρος επισκευών στην πισίνα αντικατοπτρισμού του Μνημείου Λίνκολν θα ξεκινήσει, επιρρίποντας τις ευθύνες σε βανδάλους για τις ζημιές στη δεξαμενή, μετά την επανεμφάνιση άλγης (φυκών) και το ξεφλούδισμα της μπογιάς που ακολούθησαν την ανακαίνιση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Νέες επισκευές στο Reflecting Pool προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «επιθεώρησε την Πισίνα Αντανάκλασης στο Μνημείο Λίνκολν και ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως» για την επισκευή του αμερικανικού εμβληματικού σημείου στην Ουάσινγκτον το οποίο μετά την πανάκριβη ανακαίνιση, γέμισε φύκια και η περίφημη μπλε βαφή ξεφλούδισε.

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Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου έγινε αφού ισχυρίστηκε ότι βανδαλισμοί προκάλεσαν ζημιές στην πισίνα. Παρά την πρόσφατη ανακαίνιση, η οποία στοίχισε εκατομμύρια δολάρια, η Πισίνα Αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς τα φύκια που αναπτύχθηκαν μετέτρεψαν το νερό σε πράσινο, ενώ οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μαρτυρούν πως η μπλε μπογιά έχει αρχίσει να ξεφλουδίζει.

🚨 A man was reportedly arrested after being caught cutting into the Lincoln Memorial Reflecting Pool and pulling up large pieces of the blue coating.



Taking tools to a national monument and ripping pieces out to make a statement isn't activism—it's vandalism.



The Lincoln… pic.twitter.com/rl5wYIFdbR June 20, 2026

Η μπογιά φαινόταν να ξεφλουδίζει από την πρόσφατα ανακαινισμένη επένδυση την περασμένη εβδομάδα, με ορισμένα κομμάτια να επλέουν στο νερό, την ώρα που οι εργάτες έκαναν αντιμετώπιση για την άλγη. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο αποκολλήθηκε η επιφάνεια της πισίνας. Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, υποσχέθηκε να διώξει ποινικά με αυστηρότητα όποιον βρεθεί να έχει προκαλέσει ζημιά στην πισίνα.

«Όποιος προβαίνει σε βανδαλισμό ή επιχειρεί να βανδαλίσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ποινικό δικαστικό σύστημα της Ουάσιγκτον», δήλωσε στο Fox News την Κυριακή.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, πέντε άτομα συνελήφθησαν για βανδαλισμό και σε άλλα πέντε επιβλήθηκαν πρόστιμα από την αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου. Συνολικά έχουν υποβληθεί 14 αστυνομικές αναφορές, δήλωσε ο αξιωματούχος στο CBS (συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης για την οποία ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κάποιος χρησιμοποίησε λεπίδα «προκαλώντας μια σχισμή μήκους 250 ποδιών (περίπου 76 μέτρων) στην όμορφη πρόσοψη».

Η Αστυνομία των Πάρκων των ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που περιπολεί στα μνημεία του National Mall, δεν απάντησε σε email του BBC που ζητούσε επιβεβαίωση των αριθμών των συλλήψεων.

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Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επεξεργάζεται το νερό με υπεροξείδιο του υδρογόνου και «υψηλής τεχνολογίας τεχνολογία όζοντος με νανοφυσαλίδες» για να κόψει αποτελεσματικά την παροχή τροφής της άλγης. Λίγο αργότερα, η ξεφλουδισμένη μπογιά τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώμης, στον απόηχο μιας ανακαίνισης για την οποία ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα εξασφάλιζε καθαρό νερό και «θα μπορούσε να κρατήσει για 100 χρόνια».

Οι New York Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι μια σύμβαση 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς διαγωνισμό ανατέθηκε την άνοιξη σε μια εταιρεία που συνδέεται με έναν εργολάβο, που ονομάζεται John «JJ» Cafaro για την εγκατάσταση ενός συστήματος καθαρισμού νερού.

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Η Σάρα Μπρόνιν, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον με ειδίκευση στην ιστορική διατήρηση και το δίκαιο της ιδιοκτησίας, δήλωσε ότι για όσους κατηγορούνται, η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι το συγκεκριμένο άτομο προκάλεσε ή είχε πρόθεση να προκαλέσει ζημιά.

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«Ένα βασικό ερώτημα είναι: κατέστρεψαν εσκεμμένα μια ιδιοκτησία;» δήλωσε η Μπρόνιν. «Το δεύτερο είναι, ξέρετε, προκάλεσαν όντως ζημιά; Ή μήπως η πράξη τους είχε μια εύλογα προβλέψιμη πιθανότητα να προκαλέσει ζημιά;»

Μία από τις συλληφθείσες, ο ποδηλάτης και πρώην Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ Ντέιβιντ Χερν, αντιμετωπίζει τώρα κατηγορία για καταστροφή ιδιοκτησίας. Οι αστυνομικοί των πάρκων που περιπολούσαν στην περιοχή του Μνημείου Λίνκολν το απόγευμα της Παρασκευής παρατήρησαν ένα άτομο να ξεφλουδίζει μπογιά από την πισίνα, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας μέσω email.

Σε συνέντευξή του στην Post, ο Χερν δήλωσε ότι σταμάτησε στην πισίνα κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με το ποδήλατό του την Παρασκευή και άπλωσε το χέρι του για να πιάσει ένα κομμάτι της νέας επένδυσης που είχε αποκολληθεί εν μέρει από τον πυθμένα. Τόνισε ότι δεν προκάλεσε καμία ζημιά.

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«Δεν βανδάλισα τίποτα», είπε ο Χερν. «Δεν κατέστρεψα, δεν έσπασα και δεν ξεφλούδισα τίποτα. Μέχρι να καταλάβω τι συνέβαινε, μου φορούσαν χειροπέδες». Ένας συντηρητικός δημοσιογράφος ανήρτησε στο X ότι ο Χερν άρπαξε ένα λάστιχο που χρησιμοποιούσε ένας εργάτης για να καθαρίσει την άλγη. Ο Χερν δήλωσε στην Post ότι δεν άγγιξε ποτέ το λάστιχο, αν και παραδέχτηκε ότι μπορεί να το ακούμπησε το λάστιχο του ποδηλάτου του.

Άλλα δύο άτομα που κρατήθηκαν με την κατηγορία της καταστροφής δημόσιας περιουσίας στην πισίνα τις τελευταίες ημέρες αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ακόμη σε αναζήτηση νομικής εκπροσώπησης.

Η Μπρόνιν, η καθηγήτρια νομικής του GWU και πρώην πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου για την Ιστορική Διατήρηση (μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιφορτισμένης με τη διατήρηση ιστορικών τοποθεσιών), δήλωσε επίσης ότι οι αρχές επιβολής του νόμου στην πισίνα δεν μπορούν να κρατούν ανθρώπους απλώς και μόνο επειδή αγγίζουν το νερό.

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«Η πισίνα είναι μέρος της δημόσιας υποδομής του National Mall, όπως οτιδήποτε άλλο εκεί», δήλωσε η Μπρόνιν. «Η ιδέα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να έρθουν σε επαφή μαζί της είναι απλώς μια αλλόκοτη αντίληψη και διαστρέβλωση αυτού που αντιπροσωπεύει το National Mall. Είναι εκεί για να αλληλεπιδράς μαζί του, να το νιώθεις και να το βιώνεις».

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Μιλώντας στο Fox News την Κυριακή, η γενική εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο δήλωσε ότι «όποιος βρεθεί να βανδαλίζει ή να επιχειρεί να βανδαλίσει το Reflecting Pool θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ποινικό δικαστικό σύστημα».

«Έχουν ήδη επιδοθεί αρκετές κλήσεις σε άτομα, και αυτές οι υποθέσεις θα διωχθούν σε όλη τους την έκταση», δήλωσε. «Αν διαπιστωθεί ότι ρίχτηκαν πιο σοβαρά προϊόντα στην πισίνα για να δημιουργηθεί περισσότερη άλγη ή μεγαλύτερο πρόβλημα, τότε θα εξετάσουμε σοβαρότερες κατηγορίες», πρόσθεσε η Πίρο.

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