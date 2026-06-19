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Νέα επεισόδια προστέθηκαν στην ολοένα και εντονότερη αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με εκατέρωθεν αιχμές που απειλούν να σκιάσουν τις σχέσεις δύο παραδοσιακών συμμάχων.

Σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη μέχρι πρότινος στενή πολιτική τους σχέση, εκείνη δεν τον στήριξε σε κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις.

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«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως υποστηρίκτρια, γιατί δεν μου στάθηκε όταν προέκυψε το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά από συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7, όπου ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον είχε παρακαλέσει να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν.

«Ήθελε πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, αλλά τη λυπήθηκα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η απάντηση της Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντέδρασε άμεσα μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Τραμπ και χαρακτηρίζοντάς τους «καθαρή επινόηση».

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι απολύτως ψευδείς. Είμαι ειλικρινά έκπληκτη. Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συμμάχους του», τόνισε.

Η Μελόνι άφησε παράλληλα αιχμές για τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι σε ανταγωνιστές της Δύσης, υποστηρίζοντας ότι συχνά επιδεικνύει μεγαλύτερη επιείκεια προς αυτούς απ’ ό,τι προς παραδοσιακούς συμμάχους.

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«Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε κανέναν», πρόσθεσε.

Από τη στενή συνεργασία στη ρήξη

Μέχρι πρόσφατα, οι σχέσεις των δύο ηγετών θεωρούνταν ιδιαίτερα θερμές. Η Μελόνι ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί στην ορκωμοσία του Τραμπ, ενώ οι δύο πλευρές διατηρούσαν συχνή επικοινωνία.

Η κατάσταση φαίνεται να άλλαξε μετά τον πόλεμο με το Ιράν, όταν η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Σικελία για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αναφορές, η απόφαση αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου, με τον Τραμπ να κατηγορεί τη Ρώμη ότι δεν παρείχε την απαιτούμενη στήριξη.

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Πρόσθετη ένταση δημιουργήθηκε όταν η Μελόνι υπερασπίστηκε δημόσια τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Τραμπ εναντίον του ποντίφικα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο.

Στήριξη από την ιταλική πολιτική ηγεσία

Στο πλευρό της πρωθυπουργού τάχθηκε ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη στήριξή του.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργού Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι.

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«Όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων είναι απαράδεκτο να δημιουργούνται δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ συμμάχων.

Σε ανακοίνωσή της, η Λέγκα υπογράμμισε ότι «η Ιταλία και η κυβέρνησή της δεν παρακαλούν κανέναν».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ επιζήμιες για τη διατλαντική συνεργασία.

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«Δεν μπορώ να φανταστώ την Τζόρτζια Μελόνι να εκλιπαρεί οποιονδήποτε για μια φωτογραφία. Αυτό που πληγώνει είναι ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δεν ωφελούν κανέναν: ούτε την Ιταλία, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε τη συμμαχία τους», ανέφερε.

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