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Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αναφέροντας ότι το κείμενο έχει πάρει πλέον την οριστική του μορφή.

«Είναι στην τελική του μορφή», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης που διαπραγματεύθηκαν οι δύο χώρες. Σχετικά με την τοποθεσία που θα πραγματοποιηθεί η επικύρωση της συμφωνίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση. «Δεν το έχουμε καθορίσει ακόμη», ανέφερε.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από τη σύνοδο της G7 με προορισμό το Παρίσι, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

Q: Do we have any clarity on when the Memorandum will be signed?@POTUS: "Over the next, I'd say, 48 hours." pic.twitter.com/R9jeFouzX9 June 17, 2026