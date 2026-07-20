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Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι κάθε θάνατος Αμερικανού στρατιώτη θα προκαλεί αντίποινα πολλαπλάσιας ισχύος.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτόν τον θάνατο πολλές φορές περισσότερο», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η σχετική εντολή έχει ήδη διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και σε όλους τους επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας.

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Υπενθυμίζεται ότι, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι την Κυριακή ότι ακόμη ένας στρατιώτης σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά τη γνωστοποίηση ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην Ιορδανία, όπως αναφέρει το CNN.

«Αμερικανός στρατιώτης στο βόρειο Ιράκ σκοτώθηκε εν ώρα δράσης στις 18 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης έκρηξης μη εκραγέντων πυρομαχικών από καταρριφθέν ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μονής κατεύθυνσης. Δεύτερος στρατιώτης τραυματίστηκε και εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για ελαφρύ τραυματισμό», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η CENTCOM ανακοίνωσε επίσης ότι εντόπισε μη ταυτοποιημένα λείψανα στην Ιορδανία, μετά την καταχώριση ενός στρατιωτικού ως αγνοούμενου εν ώρα δράσης.

Με τους νέους θανάτους, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί σχεδόν πέντε μήνες, ανέρχεται πλέον σε 17.