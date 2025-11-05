«Και έτσι αρχίζει!» έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντανί στις εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος ο Μαμντανί που ανήκει στους Δημοκρατικούς, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Τραμπ: «Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, σου έχω τέσσερις λέξεις: Ανέβασε την ένταση ψηλότερα!».

Advertisement

Advertisement

Ο Μαμντανί είχε θέσει την αντιμετώπιση των ενεργειών που έχει στηρίξει ο Τραμπ στην πόλη – ειδικά όσον αφορά στη μετανάστευση- στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας. Στα επόμενα τρία χρόνια θα φανεί κατά πόσο θα μπορεί να σταθεί απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος θα μπορούσε να ειπωθεί πως «ειδικεύεται» στην «σκληρή» πολιτική αντιπαράθεση.

«Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Τραμπ πώς να τον νικήσει, είναι η πόλη που τον ανέδειξε» είπε σε υποστηρικτές του ο Μαμντανί. «Και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομοκρατήσει έναν δεσπότη, είναι διαλύοντας τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία. Δεν είναι μόνο το πώς θα σταματήσουμε τον Τραμπ, είναι το πώς θα σταματήσουμε τον επόμενο» δήλωσε.

«Αν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί» είχε πει την Κυριακή ο Τραμπ στο CBS, υποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι Ρεπουμπλικανοί θα χρησιμοποιήσουν την υιοθέτηση μιας σοσιαλιστικής ατζέντας από τον Μαμντανί για να πλήξουν τους Δημοκρατικούς.

Με πληροφορίες από Reuters