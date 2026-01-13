ΑΡΧΕΙΟ: Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης για την εξέταση θεμάτων, στο Κέντρο Κένεντι, στην Ουάσινγκτον, στις 6 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Αρχείο Φωτογραφίας

Με τη φράση «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» ο πρόεδρος των ΗΠΑ προτρέπει τον λαό του Ιράν να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες» και να «καταλάβει» τα θεσμικά όργανα της χώρας. Στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γράφει:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η στυγερή δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Advertisement

Advertisement

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ με τη φράση «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», αλλά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι οι αεροπορικές επιδρομές ήταν μεταξύ των «πολλών, πολλών επιλογών» που εξέταζε ο πρόεδρος, αν και πρόσθεσε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή».