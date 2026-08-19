Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου παραμένει σταθερή λόγω της επαρκούς προσφοράς και της αμερικανικής παραγωγής, παρά την ένταση με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι δεν θα επιτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέκοψαν κάθε εμπορική και χρηματοπιστωτική συναλλαγή με το Ιράν, αντιδρώντας σε πρόσφατη πυραυλική επίθεση που απείλησε τη θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή τους.

Η απόφαση αυτή εντείνει την οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις που περιορίζουν τις εξαγωγές πετρελαίου της.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός για την πορεία της αγοράς πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι, παρά την κρίση με το Ιράν, οι διεθνείς ροές αργού παραμένουν σε σημαντικά επίπεδα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, απαντώντας «ίσως» όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Πολύ πετρέλαιο εξακολουθεί να ρέει παρά την κατάσταση με το Ιράν. Δεν είναι τέλειο, αλλά ο όγκος είναι αρκετά μεγάλος ώστε ο κόσμος να εκπλήσσεται», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αγορά αντέχει, καθώς οι χώρες που χρειάζονται πετρέλαιο έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές. «Το πετρέλαιο είναι μόνο 83 έως 85 δολάρια το βαρέλι αντί για τα 300 που φοβόντουσαν πολλοί, για έναν μεγάλο λόγο: η προσφορά εξακολουθεί να ρέει και οι αγοραστές έχουν επιλογές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, η αμερικανική παραγωγή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη της ζήτησης. «Ο κόσμος έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το πετρέλαιό μας αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε την κατοχή και τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», επαναλαμβάνοντας τη θέση του για τον ρόλο των ΗΠΑ στην ασφάλεια της περιοχής.

Trump:



People are finding alternatives to Hormuz. You know the alternatives: Texas, Alaska, Louisiana.



People are coming to the U.S. for oil. pic.twitter.com/malqsHL3GH — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

Τραμπ: «Ίσως κάποια στιγμή» νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ερωτηθείς εάν θα ήταν διατεθειμένος να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δείξει ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

«Ξέρετε κάτι; Ίσως κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η κατάσταση είναι τόσο καλή. Αλλά ίσως κάποια στιγμή», είπε.

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Στη συνέχεια επανέλαβε τη θέση του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: «Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Ξέρετε γιατί; Επειδή θα το χρησιμοποιούσε. Και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το χρησιμοποιήσουν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Και δεν θα το έχει».

Bloomberg: Τα ΗΑΕ διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν

Νέα διάσταση παίρνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να εντείνουν την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Άμπου Ντάμπι προχωρά στη διακοπή των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με το Ιράν, σε μια απόφαση που αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ιρανική οικονομία.

Τα ΗΑΕ αποτελούν εδώ και χρόνια κομβικό εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο για το Ιράν, ενώ θεωρούνται ο σημαντικότερος εμπορικός του εταίρος, με προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων να διακινούνται μέσω των Εμιράτων.

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Η απόφαση των ΗΑΕ ήρθε μετά την προειδοποίηση που έλαβαν την Τρίτη κάτοικοι του Ντουμπάι για πιθανή πυραυλική επίθεση. Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που προέρχονταν από το Ιράν είχαν ως στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία, με την Τεχεράνη να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

The United Arab Emirates has cut all economic ties with Tehran after accusing Iran of firing ballistic missiles at its territory, ramping up regional tensions: Here’s your Evening Briefing https://t.co/Rz4SGAPXn4 — Bloomberg (@business) August 19, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε την αναστολή των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με το Ιράν, επικαλούμενο «κλιμακώσεις που υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

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Η εξέλιξη σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο αναλυτής Αμπντουλχαλέκ Αμπντουλά σχολίασε την απόφαση λέγοντας: «Όταν είχαμε αυτή την τελευταία επίθεση, αυτό ήταν παραβίαση οποιασδήποτε κατανόησης υπήρχε, και τα ΗΑΕ λένε ότι φτάνει πια. Δεν χρειάζεται να εμπορευόμαστε ή να ανταλλάσσουμε χρηματοοικονομικά στοιχεία με το Ιράν».

Εντείνεται η οικονομική πίεση στην Τεχεράνη

Η οικονομική απομόνωση του Ιράν διευρύνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι προτεραιότητα πλέον αποτελεί η επιβολή της μέγιστης δυνατής οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προειδοποιήσει για «άνευ προηγουμένου» μέτρα.

Το Ιράν βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με χιλιάδες αμερικανικές κυρώσεις, που περιορίζουν την πρόσβασή του στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα έχουν επηρεάσει τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές.

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Παραμένει, πάντως, ασαφές πόσο έχει περιοριστεί το εμπόριο Ιράν-ΗΑΕ μετά την έναρξη του πολέμου. Παρά την ένταση, η γεωγραφία επιβάλλει στις χώρες του Κόλπου να διατηρήσουν κάποια μορφή συνύπαρξης. Όπως σημειώνει ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «η γεωγραφία υπαγορεύει ότι τα ΗΑΕ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να βρουν κάποιον λειτουργικό δρόμο προς τα εμπρός».

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