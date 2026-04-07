Από τις 21 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε διαδοχικά τελεσίγραφα προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με απειλές για εκτεταμένες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, ενεργειακές και πολιτικές.

Η πίεση της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη εντάθηκε σταδιακά μέσα σε διάστημα λιγότερο των τριών εβδομάδων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μεταβάλλει επανειλημμένα τα χρονοδιαγράμματα και να κλιμακώνει τη ρητορική του σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές.

Αναλυτικά, τα τελεσίγραφα και οι απειλές του Τραμπ όλο αυτό το διάστημα

21 Μαρτίου: Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει τελεσίγραφο 48 ωρών προς το Ιράν, ζητώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

23 Μαρτίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταθέτει την προθεσμία κατά πέντε ημέρες, επικαλούμενος πρόοδο στις – κατά τον ίδιο – διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

26 Μαρτίου: Ο Τραμπ θέτει νέο τελεσίγραφο διάρκειας δέκα ημερών, το οποίο ορίζεται να λήξει στις 8 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ) της 6ης Απριλίου.

4 Απριλίου: Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι το Ιράν έχει περιθώριο 48 ωρών για να καταλήξει σε συμφωνία, επιβεβαιώνοντας την προθεσμία της 6ης Απριλίου.

5 Απριλίου: Ο Τραμπ φαίνεται να μεταθέτει την προθεσμία κατά μία ακόμη ημέρα, έως το βράδυ της 7ης Απριλίου, δηλώνοντας ότι το Ιράν «δεν θα έχει καμία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ούτε γέφυρες όρθιες» εάν οι ηγέτες του «δεν κάνουν κάτι» έως τότε.

Αργότερα την ίδια ημέρα, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής».

6 Απριλίου: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτηρίζει την τελευταία προθεσμία οριστική και δηλώνει ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να δοθεί νέα παράταση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν μπορεί να «εξουδετερωθεί» μέσα «σε μία νύχτα».

7 Απριλίου: Η ρητορική κλιμακώνεται περαιτέρω, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρει σε ανάρτηση περίπου 12 ώρες πριν από την προθεσμία ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

