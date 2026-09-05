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Οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα πάνω στα καλώδια της γέφυρας, όπου προσπάθησαν ανεπιτυχώς να διαπραγματευτούν μαζί του για μία ώρα.

Ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε να αυτοκτονήσει και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος των αστυνομικών που επιχειρούσαν στο σημείο.

Αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά όταν ο 41χρονος πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου κρατώντας το μαχαίρι στραμμένο προς το μέρος τους.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι αρχές ταυτοποίησαν το θύμα ως τον Τσον Μπότομ.

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, όταν ένας 41χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμό αστυνομικού.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για έναν άνδρα που είχε ανέβει στα καλώδια της γέφυρας και έσπευσε στο σημείο, μαζί με μέλη της ειδικής μονάδας Emergency Services Unit (ESU). Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται πάνω στα καλώδια και για περίπου μία ώρα επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

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Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης φέρεται να δήλωσε ότι ήθελε να πεθάνει και ότι είχε βόμβα. Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να αφήσει το όπλο, δεν συμμορφώθηκε.

An apparently emotionally disturbed man was fatally shot by the NYPD on the Brooklyn Bridge early Friday after extending a knife toward an officer, demanding cops to kill him. Brian Shlonsky reports. More: https://t.co/2uVfun3XES https://t.co/cQflKs8pHH pic.twitter.com/7d2IFNB1Yn September 5, 2026

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας άρχισε να κινείται γρήγορα πάνω στο καλώδιο προς την κατεύθυνση των αστυνομικών. Οι άνδρες της ESU προσπάθησαν να απομακρυνθούν, όμως οι ειδικές ασφάλειες με τις οποίες ήταν δεμένοι στη γέφυρα περιόριζαν σημαντικά την ταχύτητα των κινήσεών τους.

Όταν ο 41χρονος έφτασε σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από έναν αστυνομικό και σήκωσε το χέρι του, κρατώντας το μαχαίρι στραμμένο προς το μέρος του, άλλος αστυνομικός που βρισκόταν στο οδόστρωμα πυροβόλησε μία φορά.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και οι αστυνομικοί επιχείρησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές τον ταυτοποίησαν ως τον 41χρονο Τσον Μπότομ, κάτοικο του Μπρονξ. Στο σημείο βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένας φακός, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε προηγούμενες συλλήψεις ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας στις υπηρεσίες της Νέας Υόρκης.