Ένας μουσικός που διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα (MND) επέστρεψε στη σκηνή, αφού η τεχνητή νοημοσύνη (AI) τού έδωσε ξανά τη φωνή του.

Ο Πάτρικ Ντάρλινγκ, 32 ετών, από το Μπρίστολ, είναι τραγουδιστής και συνθέτης από την ηλικία των 14 ετών, ωστόσο διαγνώστηκε με τη νευροεκφυλιστική αυτή πάθηση στα 29 του.

Όπως περιέγραψε, η απώλεια της ικανότητας να τραγουδά και να παίζει μουσικά όργανα ήταν «βαθιά συγκλονιστική και καταστροφική», καθώς του στέρησε «τη μεγαλύτερη αγάπη» της ζωής του.

Χάρη σε ψηφιακό λογισμικό που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ElevenLabs, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αντίγραφο της τραγουδιστικής του φωνής, βασισμένο σε ηχογραφήσεις από παλαιότερες εμφανίσεις του.

Η νόσος του κινητικού νευρώνα είναι μια πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να αφήσει τους ασθενείς ανίκανους να μιλήσουν, να φάνε ή ακόμη και να αναπνεύσουν.

Πριν από τη διάγνωσή του, ο Ντάρλινγκ ήταν ο βασικός τραγουδιστής του ιρλανδικού φολκ συγκροτήματος The Ceili House Band. Κυρίως αυτοδίδακτος, έμαθε να παίζει μπάσο, ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο, μελόντικα, μαντολίνο και τενόρο μπάντζο.

«Το τραγούδι ήταν πάντα η μεγαλύτερη αγάπη μου και έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής μου ζωής εμφανιζόμενος ζωντανά με διάφορα συγκροτήματα», δήλωσε. «Η τραγουδιστική φωνή που δημιουργήσαμε με την ElevenLabs είναι υπέροχη και πραγματικά ακούγεται σαν εμένα».

Η τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν προηγούμενες ηχογραφήσεις φυσικής ομιλίας ή ήχου από οποιαδήποτε πηγή και να δημιουργούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Ντάρλινγκ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον πρώην κιθαρίστα του Νικ Κόκινγκ και τη βιολονίστρια Χάρι Μα, για την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού «Ghost Of A Man I Never Met». Τη μουσική τη συνέθεσε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της ElevenLabs, ενώ οι στίχοι ήταν δικοί του.

Στο κοινό βρισκόταν και η οικογένειά του, η οποία δεν τον είχε ακούσει να τραγουδά από τότε που η νόσος επηρέασε τη φωνή του, για να παρακολουθήσει τη συγκινητική επιστροφή του στη σκηνή.

«Αυτό προσφέρει ελπίδα, στήριξη και νόημα στους ανθρώπους με τρόπους που δεν μπορείς να κατανοήσεις πλήρως αν δεν το έχεις ζήσει ο ίδιος», είπε ο ίδιος.

Ο λογοθεραπευτής Ρίτσαρντ Κέιβ, που συνεργάστηκε στενά μαζί του για τη δημιουργία της τεχνητής φωνής, δήλωσε: «Ήταν απόλυτο προνόμιο να δουλέψω με τον Πάτρικ και να του δώσουμε πίσω τη φωνή του μετά από μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική. Το να δω το τραγούδι να ερμηνεύεται ζωντανά στη σκηνή με μπάντα είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Με πληροφορίες από BBC

