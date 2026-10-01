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Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένα SUV προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα μια μητέρα και το παιδί της να εκτιναχθούν από το όχημα.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο όταν ο οδηγός επιχείρησε απότομο ελιγμό προκειμένου να αποφύγει μια πλαστική πινακίδα που βρισκόταν στον δρόμο. Το όχημα χτύπησε στις μπαριέρες και άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.

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Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο πατέρας και ο γιος, οι οποίοι κάθονταν στα μπροστινά καθίσματα, φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν τραυματίστηκαν.

Η μητέρα και το παιδί, που βρίσκονταν στα πίσω καθίσματα, δεν είχαν δεθεί με ζώνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εκτινάχθηκαν από το πίσω τζάμι του οχήματος και υπέστησαν κατάγματα στα χέρια.

A mother and child survived after they were thrown from an SUV that slammed into a guardrail and spun violently across a highway in China.



Dashcam video shows the driver suddenly swerving to avoid a plastic board on the Nanjing Ring Expressway, sending the vehicle out of… pic.twitter.com/hlWGUOBWP2 — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026