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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών σε ροντέο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ένας ταύρος ξέφυγε από τον έλεγχο, πέταξε από τη ράχη του τον αναβάτη του και στη συνέχεια άρχισε να τον ποδοπατά, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με θύμα έναν 25χρονο αναβάτη. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, ο άνδρας φαίνεται να χάνει πιθανότατα τις αισθήσεις του έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι, ενώ το πόδι του παρέμεινε σφηνωμένο στον αναβολέα, με αποτέλεσμα να συρθεί στην αρένα.

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Ο ταύρος συνέχισε να κινείται επιθετικά και να τον ποδοπατά, την ώρα που οι θεατές παρακολουθούσαν έντρομοι τις δραματικές στιγμές.

Διοργανωτές και μέλη του προσωπικού έσπευσαν άμεσα να απομακρύνουν το ζώο και να απεγκλωβίσουν τον τραυματία, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, ιδιαίτερα στα παιδιά που βρίσκονταν στις εξέδρες.