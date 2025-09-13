Να σταματήσουν να αγοράζουν το πετρέλαιο της Ρωσίας κάλεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του τόσο προς αυτές, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, προαναγγέλλοντας «μεγάλες κυρώσεις», εφόσον το συμφωνήσουν όλες οι χώρες της Συμμαχίας .

Σε σχετική ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως «είμαι έτοιμος για μεγάλες κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα έθνη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και κάνουν το ίδιο και όταν όλοι τα έθνη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη δεν ήταν 100% και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από κάποιους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει πολύ τη διαπραγματευτική μας θέση και τη διαπραγματευτική μας ισχύ απέναντι στη Ρωσία. Όπως και να έχει, είμαι έτοιμος όποτε είστε και εσείς. Απλώς πείτε πότε. Πιστεύω πως αυτό, συν το να βάλει το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, 50%-100% δασμούς στην Κίνα, που θα αποσυρθούν πλήρως αφού ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας τελειώσει, θα είναι επίσης πολύ χρήσιμοι στο να τελειώσει αυτός ο φονικός, μα γελοίος πόλεμος».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως η Κίνα «έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμα και λαβή, στη Ρωσία και αυτοί οι δασμοί θα την σπάσουν. Αυτός δεν είναι πόλεμος του Τραμπ, (δεν θα είχε αρχίσει αν ήμουν εγώ πρόεδρος), είναι πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Εγώ είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σώσω χιλιάδες ρωσικές και ουκρανικές ζωές (7.118 ζωές χάθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και μόνο, τρελό). Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και το χρήμα των ΗΠΑ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα».