Ο Τζέισον Μομόα προσέφερε θέαμα στους θαυμαστές του, παίζοντας σε συναυλία με τη μπάντα του στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης 2/6.
Ο Μομόα παίζει live και εντυπωσιάζει
Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο γνωστός ηθοποιός κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος.
Ο Μομόα, ο οποίος ήταν παρουσιαστής στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όζμπορν στις 5 Ιουλίου, έπαιξε με τον frontman-κιθαρίστα Μάικ Χέιζ και τον ντράμερ Κένι Ντέιλ.
Όπως αναφέρει η Daily Mail η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, στο Λος Άντζελες.