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Ο Τζέισον Μομόα προσέφερε θέαμα στους θαυμαστές του, παίζοντας σε συναυλία με τη μπάντα του στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης 2/6.

Ο Μομόα παίζει live και εντυπωσιάζει

Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο γνωστός ηθοποιός κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος.

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🤩 Jason Momoa goes shirtless to shred on a guitar with his band!



Credit: Backgrid pic.twitter.com/SPE6NbqA31 — TMZ (@TMZ) June 3, 2026

Ο Μομόα, ο οποίος ήταν παρουσιαστής στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όζμπορν στις 5 Ιουλίου, έπαιξε με τον frontman-κιθαρίστα Μάικ Χέιζ και τον ντράμερ Κένι Ντέιλ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, στο Λος Άντζελες.