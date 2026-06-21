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Ο ίδιος απέδωσε την ανάρρωσή του στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου, η οποία εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο μέσω ιατρικών εξετάσεων.

Στις δηλώσεις του, ο Κλάρκσον τόνισε τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και παρότρυνε τους άνδρες να υποβάλλονται τακτικά σε εξετάσεις.

Η επιβεβαίωση της ύφεσης προέκυψε από πρόσφατες ιατρικές αναλύσεις, οι οποίες δεν έδειξαν πλέον κανένα ίχνος της επιθετικής ασθένειας.

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Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία του Τζέρεμι Κλάρκσον, καθώς ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ο καρκίνος του προστάτη με τον οποίο είχε διαγνωστεί βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Ο Κλάρκσον είχε συγκινήσει κοινό και συνεργάτες όταν μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδινε με την ασθένεια μέσα από τη σειρά «Clarkson’s Farm». Η αποκάλυψή του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς δεν είχε κρύψει τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

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Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αν όλα αυτά πετύχουν, θα σας δω στην έκτη σεζόν και αν δεν πετύχουν, δεν θα σας δω. Να προσέχετε όλοι», αφήνοντας τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο δυσάρεστων εξελίξεων.

Jeremy Clarkson in remission from prostate cancer https://t.co/uXV3t4KLrY June 21, 2026

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times δήλωσε τυχερός, αφού η διάγνωση έγινε εγκαίρως, παροτρύνοντας τον κόσμο να μην αμελεί να κάνει εξετάσεις. «Είμαι χωρίς καμία αμφιβολία, επισήμως, ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Ήταν ένας επιθετικός τύπος καρκίνου. Θα μπορούσε να είχε εξαπλωθεί, θα μπορούσε να είχε πάει στο πάγκρεας, θα μπορούσε να είχε πάει οπουδήποτε, και αυτό θα ήταν πρόβλημα», σημείωσε.

«Γι’ αυτό πρέπει να πω σε όλους όσοι το διαβάζουν αυτό: σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, πηγαίνετε να εξεταστείτε. Δεν είναι άβολο, δεν είναι αναξιοπρεπές. Και είναι αυτονόητο. Εγώ το έκανα, και γι’ αυτό κάθομαι εδώ και σας μιλάω 11 μήνες αργότερα. Έχω δει τόσους πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν από καρκίνο. Δεν αντέχει κανείς ούτε να σκεφτεί πώς πρέπει να είναι να ζεις γνωρίζοντας ότι μια ασθένεια θα σε σκοτώσει», εξήγησε. Μια επαναληπτική εξέταση PSA πριν από δύο μήνες δεν έδειξε καμία ένδειξη καρκίνου και πλέον βρίσκεται επίσημα σε ύφεση.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου έκανε επίσης μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, λέγοντας στους ακολούθους του: «Γεια σας! Τώρα, οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα προσέξουν ότι δεν είμαι νεκρός. Και δεν είμαι απλώς όχι νεκρός, είμαι απολύτως καλά. Και ο λόγος που είμαι καλά είναι επειδή οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο του προστάτη νωρίς και τον εντόπισαν νωρίς επειδή έκανα εξετάσεις».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση στους άντρες να μην αποφεύγουν τον έλεγχο για καρκίνο του προστάτη: «Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα σκέφτεστε ότι δεν θέλετε να εξεταστείτε, αλλά αυτές τις μέρες είναι απλώς μια εξέταση αίματος. Και αν πάτε στον γιατρό σας και σας πουν ότι δεν έχετε συμπτώματα και δεν ανήκετε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, τότε απλώς πείτε ψέματα. Πείτε ότι πρέπει να σηκώνεστε 32 φορές τη νύχτα για να ουρήσετε. Επειδή χιλιάδες άνδρες πεθαίνουν κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο από καρκίνο του προστάτη. Μην είστε ένας από αυτούς. Εξεταστείτε».