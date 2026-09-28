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Κένεντι να αναλαμβάνει ρίσκα, συνδέοντάς την με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε σε όλη του τη ζωή.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιούσε το σεξ και τη χρήση ουσιών ως μέσο διαφυγής από τον σωματικό πόνο και τις εξαρτήσεις του.

Η έρευνα του Λίμερ αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Κένεντι με διάφορες γυναίκες, καθώς και την επικίνδυνη συνήθειά του να φωτογραφίζεται σε προσωπικές στιγμές.

Παράλληλα, το βιβλίο αναφέρεται στις αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές που ακολουθούσε ο πρόεδρος, οι οποίες είχαν προκαλέσει ανησυχία ακόμη και στο περιβάλλον των συνεργατών του.

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Ακόμη και τόσα χρόνια μετά, ελάχιστες από τις ερωμένες του Τζον Φ. Κένεντι έχουν μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους με τον 35ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρ’ όλα αυτά, περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά τη δολοφονία του, τα ονόματά τους έχουν συνδεθεί πλέον με τον τρόπο με τον οποίο ο Κένεντι θυμάται, κρίνεται και μυθοποιείται. Παράλληλα, οι ιστορίες τους έχουν τροφοδοτήσει την αδιάκοπη περιέργεια γύρω από τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

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Στο νέο βιβλίο του, Ladies Man: The Careless Heart of John F. Kennedy, ο Λόρενς Λίμερ εξετάζει τη διαρκή τάση του JFK να αναλαμβάνει ρίσκα και τη σύνδεσή της με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε σε όλη του τη ζωή.

«Βρισκόταν σε σωματικό πόνο για περισσότερο από τη μισή του ζωή», λέει ο Λίμερ. Ο βιογράφος των Κένεντι είχε γνωρίσει τρεις από τις ερωμένες του προέδρου: την Γκουνίλα φον Ποστ, την Τζούντιθ Έξνερ και την Νταϊάνα ντε Βεγκ. Με την τελευταία, μάλιστα, είχε πραγματοποιήσει εκτενείς συνεντεύξεις σε διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών.

Όπως υποστηρίζει ο Λίμερ, «το σεξ ήταν ο τρόπος του JFK να αψηφά τα ατελείωτα προβλήματα υγείας του και τελικά εξελίχθηκε σε εξάρτηση από το σεξ».

JFK and His Many Mistresses: A New Book Reveals Compulsion, Kinky Photos and a Lifetime of Risk (Exclusive Excerpt) https://t.co/HubtH7A08g — People (@people) September 28, 2026

Ο συγγραφέας αναφέρεται επίσης στον γιατρό Μαξ Τζέικομπσον, γνωστό ως «Dr. Feelgood», ο οποίος έκανε στον Κένεντι ενέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο τον γιατρό, περιείχαν έως και 20 milligrams αμφεταμίνης, δηλαδή τέσσερις φορές τη φαρμακευτική δόση.

Ο ενδοκρινολόγος του προέδρου, δρ. Γιουτζίν Κοέν, φέρεται να είχε ενοχληθεί τόσο πολύ από τη συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε έγραψε επιστολή στον Τζακ Κένεντι, προειδοποιώντας τον: «Αυτή η θεραπεία… δεν είναι κατάλληλη για υπεύθυνα άτομα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσουν για την τύχη του σύμπαντος». Σύμφωνα με τον Λίμερ, ο Κένεντι πέταξε την επιστολή στον κάδο απορριμμάτων.

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«Ήταν ένας λαμπρός πολιτικός, αλλά ένας προβληματισμένος άνθρωπος και το σεξ και τα ναρκωτικά ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να ζήσει πέρα από τα ατελείωτα και σοβαρά προβλήματα υγείας του», αναφέρει ο συγγραφέας.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα από το Ladies’ Man που ακολουθεί, ο Λίμερ αποκαλύπτει ορισμένες από τις εντυπωσιακές ιστορίες που συνδέονται με τις γυναίκες της ζωής του JFK.

Ντούρι Μάλκολμ: Η μυστηριώδης σχέση και ένας γάμος που ίσως δεν λύθηκε ποτέ

Η Ντούρι Μάλκολμ, μια διαζευγμένη Προτεστάντισσα, δεν θεωρείται ερωμένη του Κένεντι. Ωστόσο, σύμφωνα τόσο με τον Λίμερ όσο και με τον Σέιμουρ Χερς, στο βιβλίο του «The Dark Side of Camelot», οι δυο τους ενδέχεται να παντρεύτηκαν και να μην πήραν ποτέ διαζύγιο.

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Τον Ιανουάριο του 1947, ο Τζακ ταξίδεψε στη Νότια Φλόριντα μαζί με τη Μάλκολμ. Κάποια ημέρα, το ζευγάρι έφυγε μαζί και παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο.

Για τον Τζακ, η απόφαση ήταν εντελώς ασυνήθιστη. Ένας τέτοιος γάμος θα μπορούσε να καταστρέψει τις πολιτικές του προοπτικές. Οι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος αντιλήφθηκαν ότι το ζήτημα έπρεπε να τερματιστεί.

Wikimedia

«Πήγα εκεί και αφαίρεσα τα έγγραφα [του γάμου]», είχε πει ο στενός φίλος του Κένεντι, Τσακ Σπάλντινγκ, στον Σέιμουρ Χερς για το The Dark Side of Camelot.

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Υπάρχουν και άλλες πηγές που αναφέρονται στην υπόθεση, μεταξύ άλλων ένας φίλος του συγγραφέα από το Παλμ Μπιτς. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, παραμένει δύσκολο να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι ο Τζον Φ. Κένεντι ήταν πιθανότατα δίγαμος.

Γκουνίλα φον Ποστ: Η γνωριμία λίγο πριν από τον γάμο του με την Τζάκι

Ο Κένεντι γνώρισε την Γκουνίλα φον Ποστ το καλοκαίρι του 1953, λίγες μόλις εβδομάδες πριν παντρευτεί την Τζάκι. Δύο καλοκαίρια αργότερα, ταξίδεψε στη Σουηδία για να την επισκεφθεί.

Λίγες γυναίκες που είχαν σχέση με τον Τζακ τον θυμούνταν ως τρυφερό εραστή. Εκείνο το βράδυ, όμως, ήταν ιδιαίτερα τρυφερός. «Έκανε έρωτα με τα χέρια του, με το υπέροχο, υγιές ιρλανδικό δέρμα του, με το στόμα του με τα πάντα», αναφέρεται στην αφήγηση. Μία εβδομάδα αργότερα, είπε στη φον Ποστ ότι ήθελε να είναι μαζί της και πως θα μιλούσε στον πατέρα του γι’ αυτό.

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Ο Τζακ ταξίδεψε στη Νότια Γαλλία. Από εκεί της έγραψε: «Αγαπημένη μου Γκουνίλα, μόλις έμαθα σήμερα ότι η γυναίκα μου και η αδελφή μου έρχονται εδώ. Όλα θα περιπλεχθούν από τον τρόπο που αισθάνομαι τώρα, Σουηδή μου flicka [κοπέλα]».

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Wikimedia

Οι επικίνδυνες επιλογές του JFK

Ο Λίμερ αναφέρεται επίσης στην έντονη τάση του Κένεντι να παίρνει ρίσκα. Κάποια πρωινά, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας έφτανε στο φωτογραφείο του Σίντνεϊ Μίκελσον στο κέντρο της Ουάσινγκτον, λίγο μετά το άνοιγμά του, μεταφέροντας φωτογραφίες. Σε ορισμένες από αυτές απεικονίζονταν όμορφες γυμνές γυναίκες ξαπλωμένες σε ένα κρεβάτι στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν.

Σε μία χαρακτηριστική φωτογραφία, ο πρόεδρος εμφανιζόταν ξαπλωμένος δίπλα σε δύο γυναίκες που φορούσαν μάσκες. Ο Μίκελσον έπαιρνε τις απαραίτητες διαστάσεις για την κορνίζα. Ο πράκτορας έφευγε έχοντας μαζί του τη φωτογραφία και επέστρεφε στο τέλος της ημέρας, ώστε ο Μίκελσον να ολοκληρώσει την κορνίζα.

Η λήψη αυτών των φωτογραφιών ήταν μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη πράξη, πόσο μάλλον η απόφαση να σταλούν για επαγγελματική κορνίζα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λίμερ, αποτελούσε μέρος της παρόρμησης και της εμμονής του Τζακ.

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Το βιβλίο, «Ladies Man: The Careless Heart of John F. Kennedy» του Λόρενς Λίμερ πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από People