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Το ζευγάρι απέκτησε δίδυμα παιδιά το 2017 και ίδρυσε το Clooney Foundation for Justice, το οποίο υποστηρίζει ενεργά τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως.

Σήμερα, η οικογένεια διαμένει στη Γαλλία, επιδιώκοντας να διατηρήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους φωτογράφους.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην υποκριτική, ενώ η Αμάλ Κλούνεϊ παραμένει διακεκριμένη δικηγόρος διεθνούς δικαίου και πανεπιστημιακή διδάσκουσα.

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Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 2014 όταν η Βενετία μετατράπηκε σε σκηνικό μιας από τις πιο πολυσυζητημένες κοσμικές εκδηλώσεις της δεκαετίας. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, 53 ετών τότε, παντρευόταν την 36χρονη Αμάλ Αλαμουντίν, τη Βρετανίδα δικηγόρο λιβανέζικης καταγωγής.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Aman Canal Grande, στο ιστορικό Palazzo Papadopoli, με περίπου 100 συγγενείς και φίλους. Η νύφη φορούσε δημιουργία του Όσκαρ ντε λα Ρέντα και ο γαμπρός μαύρο σμόκιν Giorgio Armani. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν ο Ματ Ντέιμον, ο Μπόνο, η Σίντι Κρόφορντ, η Έμιλι Μπλαντ και η Άννα Γουίντουρ.

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Την τελετή τέλεσε ο πρώην δήμαρχος της Ρώμης Βάλτερ Βελτρόνι, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου ακολούθησε η επίσημη πολιτική διαδικασία στο δημαρχείο της Βενετίας. Τα κανάλια της πόλης είχαν γεμίσει σκάφη, φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία.

Ποιος είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Τζορτζ Τίμοθι Κλούνεϊ γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1961 στο Λέξινγκτον του Κεντάκι. Ο πατέρας του, Νικ Κλούνεϊ, ήταν τηλεοπτικός παρουσιαστής και δημοσιογράφος, ενώ η θεία του, Ρόζμαρι Κλούνεϊ, διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Το 1994 η σειρά «ER» τον καθιέρωσε ως τον γιατρό Νταγκ Ρος. Ακολούθησαν οι ταινίες «Ocean’s Eleven», «Syriana», «Michael Clayton», «Up in the Air», «The Descendants» και «Gravity». Κέρδισε Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Syriana» και Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός του «Argo».

Από το 1989 έως το 1993 ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τάλια Μπάλσαμ. Μετά το διαζύγιο δεν έδειχνε πρόθυμος να ξαναπαντρευτεί. Μέχρι που εμφανίστηκε η Αμάλ.

Η Αμάλ Αλαμουντίν δεν ήταν απλώς μια όμορφη νύφη

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Η Αμάλ γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1978 στη Βηρυτό. Η οικογένειά της εγκατέλειψε τον Λίβανο λόγω του εμφυλίου πολέμου και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία. Σπούδασε Νομική στην Οξφόρδη και συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Εξελίχθηκε σε διακεκριμένη δικηγόρο με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στους γνωστούς εντολείς της συγκαταλέγονται ο Τζούλιαν Ασάνζ, η Γιούλια Τιμοσένκο και η Νάντια Μουράντ. Έχει εργαστεί σε υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, γενοκτονιών και ελευθερίας του Τύπου. Η επαγγελματική της αναγνώριση προϋπήρχε του γάμου.

Πώς γνωρίστηκαν και ποιος έκανε το πρώτο βήμα

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Γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2013 στο σπίτι του Κλούνεϊ στη λίμνη Κόμο, μέσω κοινού φίλου. Η πρώτη γνωριμία εξελίχθηκε σε αλληλογραφία και στη συνέχεια σε σχέση.

Τον Απρίλιο του 2014, ο Κλούνεϊ της έκανε πρόταση γάμου στο σπίτι του, έχοντας ετοιμάσει ο ίδιος δείπνο. Ο ηθοποιός έχει διηγηθεί με χιούμορ ότι έμεινε γονατιστός για αρκετή ώρα μέχρι να πάρει την απάντηση. Πέντε μήνες αργότερα παντρεύονταν στη Βενετία.

Τα δίδυμα που άλλαξαν τη ζωή τους

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Στις 6 Ιουνίου 2017, η Αμάλ γέννησε στο Λονδίνο τα δίδυμα παιδιά τους, την Έλα και τον Αλεξάντερ. Ο Τζορτζ έγινε πατέρας στα 56 του και η Αμάλ μητέρα στα 39.

Το ζευγάρι κρατά όσο μπορεί την οικογενειακή του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας να εκθέτει συστηματικά τα παιδιά του στα μέσα ενημέρωσης.

Από το Χόλιγουντ στη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα

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Το 2016 ίδρυσαν το Clooney Foundation for Justice, με δράση στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδρυμα παρέχει νομική υποστήριξη σε διωκόμενους δημοσιογράφους, γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις και θύματα σοβαρών παραβιάσεων. Οργανώνει επίσης τα βραβεία Albies.

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Η Αμάλ εξακολουθεί να εργάζεται ως δικηγόρος διεθνούς δικαίου και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πώς είναι η ζωή τους σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Τζορτζ είναι 65 ετών, η Αμάλ 48 και τα δίδυμά τους εννέα. Η οικογένεια έχει μεταφέρει το επίκεντρο της καθημερινότητάς της στη Γαλλία, σε αγροτική ιδιοκτησία στην Προβηγκία που απέκτησε το 2021. Τον Δεκέμβριο του 2025 απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα.

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Ο Κλούνεϊ έχει εξηγήσει ότι επιδιώκουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους χωρίς τη συνεχή παρουσία φωτογράφων. Διατηρούν και άλλες κατοικίες, ανάμεσά τους τη βίλα στη λίμνη Κόμο.

Το 2025 ο Κλούνεϊ έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με το «Good Night, and Good Luck», υποδυόμενος τον δημοσιογράφο Έντουαρντ Μάροου, και έλαβε υποψηφιότητα για Tony. Η Αμάλ συνεχίζει τη διεθνή νομική δράση της.

Ο γάμος που δεν έμεινε μόνο στα εξώφυλλα

Ο Κλούνεϊ έχει παραδεχθεί ότι δεν είχε σκοπό ούτε να ξαναπαντρευτεί ούτε να αποκτήσει παιδιά. Η γνωριμία με την Αμάλ άλλαξε και τα δύο. Εκείνη έχει μιλήσει για τη δυσκολία να συνδυάζει τη δουλειά της με τη δημοσιότητα που συνοδεύει τον σύζυγό της.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνουν δώδεκα χρόνια γάμου. Εκείνος παραμένει ένας από τους γνωστότερους ηθοποιούς του κόσμου, εκείνη συνεχίζει την πορεία της στο διεθνές δίκαιο, και μαζί μεγαλώνουν δύο παιδιά μακριά από τα φώτα όσο μπορούν.

Ο γάμος που έκανε «μπαμ» στη Βενετία δεν έμεινε μόνο στις φωτογραφίες ενός παραμυθένιου Σαββατοκύριακου. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η ιστορία του συνεχίζεται με δύο παιδιά, δύο παράλληλες καριέρες και μια κοινή παρουσία που ξεπερνά τα όρια του Χόλιγουντ.

Πηγές και περαιτέρω ανάγνωση

Clooney Foundation for Justice

Amal Clooney – επαγγελματικό προφίλ