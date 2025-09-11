Μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ παρουσίασε, στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης που έλαβε χώρα πρόσφατα, ένα βίντεο που φέρεται να απεικονίζει μια προσπάθεια κατάρριψης UFO με πύραυλο από αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα ανοιχτά της Υεμένης.

Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι ένα MQ-9 Reaper. Το βίντεο παρουσίασε ο Ρεπουμπλικανός Έρικ Μπέρλισον, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ακρόαση εστίαζε στη διαφάνεια όσον αφορά τα αποκαλούμενα UAP (Unidentified Aerial Phenomena- Άγνωστα Εναέρια Φαινόμενα), που επί δεκαετίες ήταν γνωστά ως UFO (Unidentified Flying Objects, Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα- ΑΤΙΑ στα ελληνικά).

Το βίντεο, όπως αναφέρθηκε, τραβήχτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024 από ένα άλλο MQ-9. «Θα δείτε ένα άλλο MQ-9 να εκτοξεύει έναν πύραυλο Hellfire» είπε ο Μπέρλισον. Στις εικόνες που προβλήθηκαν ο πύραυλος (AGM-114 Hellfire- πρόκειται για ένα όπλο ακριβείας που κανονικά θεωρείται πως χρησιμοποιείται εναντίον στόχων στο έδαφος) εμφανίζεται να χτυπά το αντικείμενο, μα να εκτρέπεται χωρίς έκρηξη και χωρίς ο στόχος να επηρεάζεται ιδιαίτερα (τουλάχιστον όχι αμέσως), συνεχίζοντας να πετάει- αν και φαίνονται να πετάγονται κάποια συντρίμμια. «Φαίνεται σαν να πήρε μαζί του τα συντρίμμια…δεν θα προβώ σε εικασίες ως προς το τι είναι» είπε ο Μπέρλισον. Όσον αφορά στο σχήμα του στόχου, φαίνεται να έχει σχήμα σφαίρας, αν και κάποιες στιγμές φαίνεται κυλινδρικό.

Οι Χούθι της Υεμένης πραγματοποιούν κατά καιρούς επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και εναντίον του Ισραήλ. Πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση πυρός μεταξύ των Χούθι και της αμερικανικής κυβέρνησης τον Μάιο, λάμβαναν χώρα εντατικές επιχειρήσεις από αμερικανικές αεροναυτικές δυνάμεις εναντίον τους, που περιελάμβαναν ευρεία χρήση MQ-9 (και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν υπάρξει καταρρίψεις τέτοιων drones).

Σημειώνεται πως η χρήση MQ-9 κατά εναέριων στόχων- τουλάχιστον για σκοπούς αυτοάμυνας- δεν είναι κάτι νέο: Το 2017 είχε γίνει σχετική δοκιμή, με κατάρριψη στόχου από ΜQ-9, αλλά με πύραυλο AIM-9X Sidewinder (ο οποίος όμως είναι αέρος- αέρος). Επίσης, το 2002 ένα Predator είχε εκτοξεύσει πύραυλο Stinger κατά ιρακινού MiG-25, αλλά χωρίς επιτυχία.

