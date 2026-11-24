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Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ενδέχεται να διαδεχθεί τον μονάρχη στον θρόνο εντός του 2027.

Παράλληλα, το άρθρο υποστηρίζει ότι οι οικογενειακές εντάσεις και οι υποχρεώσεις του θρόνου ασκούν πρόσθετη πίεση στον βασιλιά Κάρολο.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τα σενάρια περί αποχώρησης του μονάρχη.

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Νέα σενάρια σχετικά με το μέλλον του βασιλιά Καρόλου στον βρετανικό θρόνο φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα του RadarOnline, το οποίο κάνει λόγο για πιθανή παραίτηση του μονάρχη και διαδοχή του από τον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατάσταση της υγείας του 78χρονου βασιλιά φέρεται να έχει προκαλέσει ανησυχία στο περιβάλλον του, ιδιαίτερα μετά την απαιτητική εννιαήμερη περιοδεία του στην Καραϊβική. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις και οι συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις ενδέχεται να έχουν επιβαρύνει τις αντοχές του.

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Παρά τις θετικές επίσημες αναφορές για την πορεία της περιοδείας, ανώνυμες πηγές που επικαλείται το RadarOnline εκφράζουν διαφορετική εικόνα για την κατάσταση του μονάρχη.

«Ο καθένας μπορεί να δει ότι δεν είναι καλά», φέρεται να δήλωσε μία από τις πηγές, ενώ άλλη υποστήριξε ότι ο Κάρολος ενδέχεται να εγκαταλείψει τον θρόνο, καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι, σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, πιο επιβαρυμένη από όσο παρουσιάζεται δημόσια.

Το σενάριο παραίτησης και η διαδοχή από τον Γουίλιαμ

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του βασιλιά Καρόλου θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή για τη βρετανική μοναρχία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη του θρόνου από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Μάλιστα, πηγή που επικαλείται το RadarOnline φέρεται να τοποθετεί τις εξελίξεις μέσα στο 2027, υποστηρίζοντας ότι τότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η στέψη του νέου μονάρχη, με όλες τις επίσημες τελετές και τη μεγαλοπρέπεια που χαρακτηρίζουν τη βρετανική βασιλική παράδοση.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με ενδεχόμενη παραίτηση του Καρόλου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βασίζονται αποκλειστικά σε ανώνυμες πηγές του δημοσιεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024 ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος εντοπίστηκε έπειτα από ιατρική επέμβαση για την αντιμετώπιση καλοήθους διόγκωσης του προστάτη.

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Το Παλάτι δεν έχει αποκαλύψει τον ακριβή τύπο της ασθένειας, ενώ έχει γνωστοποιήσει ότι ο μονάρχης συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν αναφέρει ότι η ανταπόκρισή του στη θεραπεία ήταν εξαιρετικά θετική και ότι οι γιατροί του είχαν εισηγηθεί τη μετάβαση σε προληπτικό στάδιο παρακολούθησης και φροντίδας.

Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται τον βασιλικό βιογράφο Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο οποίος έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι ο Κάρολος θα συνεχίσει να ζει με τον καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής του.

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Οι οικογενειακές εντάσεις που επηρεάζουν τον βασιλιά Κάρολο

Πέρα από τα ζητήματα υγείας, το RadarOnline υποστηρίζει ότι πρόσθετη πίεση στον Βρετανό μονάρχη ασκούν και οι διαδοχικές κρίσεις στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται αρχικά ο αδελφός του, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς και οι αποκαλύψεις που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας παραμένουν τεταμένες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ. Η προοπτική της επιστροφής τους στη Βρετανία έχει προκαλέσει συζητήσεις, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να εξακολουθεί να διατηρεί αποστάσεις από τον αδελφό του.

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Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το RadarOnline, οι οικογενειακές διαμάχες και οι συνεχείς εξελίξεις στο Παλάτι έχουν προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον βασιλιά Κάρολο, σε μια περίοδο κατά την οποία καλείται να διαχειριστεί και τις απαιτήσεις της θεραπείας του.

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα σενάρια περί παραίτησης και ανάληψης του θρόνου από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένουν ανεπιβεβαίωτα.

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