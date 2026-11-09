Η Victoria's Secret διοργανώνει την ετήσια επίδειξη μόδας της στη Νέα Υόρκη - Η Candice Swanepoel περπατά στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret για το 2025 στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 15 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δεκαπενταετής φιλία μεταξύ των μοντέλων Τζόαν Σμολς και Κάντις Σουάνπολ κατέρρευσε λόγω της εμπλοκής του Τομ Μπρέιντι στις προσωπικές τους σχέσεις.

Οι δύο γυναίκες απέφυγαν να συναντηθούν στα παρασκήνια της πρόσφατης επίδειξης της Victoria’s Secret, καθώς η ένταση μεταξύ τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Η Τζόαν Σμολς κατηγόρησε δημόσια την πρώην φίλη της για έλλειψη αλληλεγγύης και ηθικής, μετά τις φήμες για τη σχέση της Σουάνπολ με τον Μπρέιντι.

Η εκπρόσωπος της Κάντις Σουάνπολ δήλωσε ότι το μοντέλο παραμένει διακριτικό για την προσωπική του ζωή και σέβεται τη μακρά κοινή τους πορεία.

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Στα μαχαίρια φαίνεται πως βρίσκονται δύο από τα πιο γνωστά μοντέλα της Victoria’s Secret, η Τζόαν Σμολς και η Κάντις Σουάνπολ, με τον Τομ Μπρέιντι να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντονης διαμάχης τους. Η φιλία τους, που μετρούσε 15 χρόνια, φέρεται να έχει καταρρεύσει, ενώ οι δύο γυναίκες απέφυγαν ακόμη και να συναντηθούν στα παρασκήνια του φετινού fashion show.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, οι δύο πρώην στενές φίλες παρέμειναν απομονωμένες η μία από την άλλη κατά τη διάρκεια της επίδειξης της Victoria’s Secret, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Μάλιστα, οι διοργανωτές φέρεται να γνώριζαν εκ των προτέρων ότι οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί.

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«Όλοι στην ομάδα γνώριζαν ότι είχαν τσακωθεί και ότι η Τζόαν δεν επρόκειτο να πλησιάσει την Κάντις. Γι’ αυτό δεν θα βρείτε ούτε μία φωτογραφία τους μαζί στο σόου», ανέφερε πηγή στο δημοσίευμα.

Η ρήξη έγινε γνωστή λίγες ημέρες αργότερα, όταν η Τζόαν Σμολς αποκάλεσε την Κάντις Σουάνπολ «πισώπλατη μαχαιρώτρα» σε σχόλιο στα social media, απαντώντας σε ακόλουθο που τη ρώτησε αν οι δύο γυναίκες δεν είναι πλέον φίλες. Η ανάρτηση πυροδότησε φήμες για την αιτία της σύγκρουσης, με τον Τομ Μπρέιντι να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι δύο γυναίκες φέρεται να ήρθαν σε ρήξη εξαιτίας της σχέσης της Σμολς με τον πρώην σταρ του NFL. Σύμφωνα με πηγή, οι δυο τους γνωρίστηκαν στο διάσημο πάρτι της 4ης Ιουλίου που διοργανώνει ο Μάικλ Ρούμπιν, το 2024, ενώ άρχισαν να βγαίνουν περίπου έξι μήνες αργότερα. Η σχέση τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν περιστασιακή και διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο.

Candice Swanepoel was spotted wearing a ring on her finger as she entered the garage of Tom Brady’s new condo/office building shortly after he arrived. It seems Tom may be taking their relationship to the next level! 🤩♥️ https://t.co/rKca7cWEw0 — GPSTAR 🔥 (@GP_oluwapelumi2) November 2, 2026

Η Σουάνπολ φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα τις επιφυλάξεις της για τη συγκεκριμένη σχέση, συμβουλεύοντας τη φίλη της να απομακρυνθεί από τον Μπρέιντι, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με το μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν. Ωστόσο, όταν η σχέση τους άρχισε να περνά κρίση, η ίδια φέρεται να στάθηκε στο πλευρό της Σμολς και να την παρηγόρησε.

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Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν ο Μπρέιντι εθεάθη ιδιαίτερα κοντά με την influencer Άλιξ Ερλ σε πάρτι στο Σεν Μπαρτς, κατά την υποδοχή του 2026. Η Σμολς φέρεται να πληγώθηκε από τα σχετικά δημοσιεύματα και να εκμυστηρεύτηκε στη φίλη της τη στενοχώρια της.

Το δημοσίευμα αναφέρει, ωστόσο, ότι η Σουάνπολ γνώρισε αργότερα τον Μπρέιντι μέσω προσώπου από τον χώρο της μόδας. Πηγή υποστηρίζει ότι οι δυο τους είναι μαζί από τον Μάιο, ενώ η πρώην σύζυγός του, Ζιζέλ Μπούντχεν, φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά τη νέα σχέση.

«Δεν υπήρξε κανένας κώδικας γυναικείας αλληλεγγύης»

Η Τζόαν Σμολς δεν έχει κρύψει την οργή της για όσα φέρεται να συνέβησαν. Σε άλλη ανάρτηση, η οποία διαγράφηκε στη συνέχεια, έκανε λόγο για έλλειψη γυναικείας αλληλεγγύης και κατηγόρησε την πρώην φίλη της για ψέματα και αδιαφορία απέναντι στα συναισθήματά της.

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«Η ασέβεια και η απερισκεψία με την οποία σου φέρονται είναι αδιανόητες. Δεν υπάρχει επιστροφή μετά από αυτό. Κάποιοι άνθρωποι στερούνται ταπεινότητας και ηθικής πυξίδας», έγραψε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά αυτή αποτελεί το χειρότερο χτύπημα έπειτα από 15 χρόνια φιλίας, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν έλαβε ποτέ ούτε μία συγγνώμη.

Σε ένα ακόμη σχόλιο, η Σμολς παρέπεμψε στο ριάλιτι του Bravo «Summer House», συγκρίνοντας την κατάσταση με την κατάρρευση της φιλίας της Αμάντα Μπατούλα και της Σιάρα Μίλερ, μετά τη μυστική σχέση της πρώτης με τον πρώην σύντροφο της δεύτερης, Γουέστ Γουίλσον.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κάντις Σουάνπολ, Αμάντα Ρουίζι, είχε δηλώσει ότι το μοντέλο παραμένει ιδιαίτερα διακριτικό σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή και επικεντρώνεται στην ανατροφή των δύο παιδιών του.

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«Η Κάντις και η Τζόαν έχουν μια μακρά κοινή πορεία και μια φιλία την οποία η Κάντις θα σέβεται πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σουάνπολ έχει δύο γιους με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, το μοντέλο Χέρμαν Νικολί. Ο Τομ Μπρέιντι έχει δύο παιδιά με τη Ζιζέλ Μπούντχεν και έναν γιο με την πρώην σύντροφό του, ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν.

Οι εκπρόσωποι της Victoria’s Secret, της Τζόαν Σμολς και της Κάντις Σουάνπολ δεν θέλησαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

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Με πληροφορίες από το Pagesix

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