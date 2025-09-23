Ένα φορτηγό αεροσκάφος κατεγράφη σε βίντεο να πετά ασυνήθιστα χαμηλά πάνω από κτίρια σε προάστιο της Μόσχας, ενώ ήταν σε εξέλιξη επίθεση με drones στη ρωσική πρωτεύουσα που οδήγησε σε παύση πτήσεων από τα αεροδρόμιά της και κλείσιμο του αεροδρομίου Σερεμέτγεβο, βόρεια της πόλης.

Ο δήμαρχος Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, είπε ότι περίπου 40 drones είχαν καταστραφεί από τη ρωσική αεράμυνα. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Moscow Times, ήταν η μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση εναντίον της πόλης από τον Μάρτιο.

Το αεροσκάφος που φαίνεται στα βίντεο είναι ένα Antonov AN-124 Ruslan, που πετούσε προς τα ανατολικά, απομακρυνόμενο από το διεθνές αεροδρόμιο του Βνούκοβο.