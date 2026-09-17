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Οι Χούθι της Υεμένης έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα βίντεο όπου φέρεται να απεικονίζεται κατάρριψη σαουδαραβικού μαχητικού F-15, καθώς η πρόσφατη κεραυνοβόλα προέλασή τους αυξάνει την πίεση στις διεθνείς προμήθειες ενέργειας.

Όπως υποστήριξαν, το αμερικανικής προέλευσης μαχητικό «καταρρίφθηκε χρησιμοποιώντας έναν εγχώριας κατασκευής πύραυλο επιφανείας- αέρος» καθώς πραγματοποιούσε «εχθρικές επιχειρήσεις» στη Μαρίμπ της κεντρικής Υεμένης.

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BREAKING: Footage shows the moment a Houthi surface-to-air missile hit the Saudi F-15SA over Marib, and the wreckage on the ground. https://t.co/FXaqky0IrD pic.twitter.com/gOFILPtB3w — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 16, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι συνάντησαν αντιπροσώπους των Χούθι της Υεμένης στο Ομάν το Σαββατοκύριακο, είπαν, σύμφωνα με το Reuters, πέντε πηγές ενημερωμένες για το όλο θέμα, μερικές ημέρες αφού η οργάνωση κατέλαβε εδάφη κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας σε μια επίθεση η οποία έτρεψε σε φυγή τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις.

Η συνάντηση, που δεν ανακοινώθηκε επίσημα, έγινε στην αμερικανική πρεσβεία στο Μουσκάτ, είπαν τρεις ανώνυμες πηγές. Δύο πηγές είπαν ότι η κυβέρνηση του Ομάν βοήθησε στη διοργάνωσή της.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Μάριο του 2025, ωστόσο η Ουάσινγκτον έχει διαπραγματευτεί μαζί τους, κλείνοντας κατάπαυση πυρός τον περσινό Μάιο μετά από βομβαρδισμούς δύο μηνών για να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Με πληροφορίες από Reuters