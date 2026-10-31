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Η καταδίωξη έληξε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε κυκλικό κόμβο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει και να αναποδογυρίσει.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές που τον καταδίωκαν.

Το δικαστήριο έκρινε τον Νγκουέν ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς ασφάλιση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δώδεκα μηνών και απαγόρευση οδήγησης.

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Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν στο Τσεσάιρ της Αγγλίας, όταν ένα Audi A6 αναποδογύρισε σε κυκλικό κόμβο, έπειτα από καταδίωξη από περιπολικά της αστυνομίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε αναπτύξει ταχύτητα που έφτανε τα 160 χλμ./ώρα, προσπαθώντας να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Το εντυπωσιακό βίντεο από την καταδίωξη δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Τσεσάιρ και καταγράφει λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια του 40χρονου Χάι Νγκουέν να διαφύγει, μέχρι τη στιγμή που χάνει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό ανατρέπεται.

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Πώς ξεκίνησε η αστυνομική καταδίωξη

Όλα ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου, περίπου στις 23:30, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το Audi A6 να κινείται στον αυτοκινητόδρομο Μ6 του Τσεσάιρ. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του οχήματος διαπίστωσαν ότι ήταν ανασφάλιστο.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να οδηγήσουν τον οδηγό σε σταθμό εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Εκείνος, ωστόσο, αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον 40χρονο να κινείται με ταχύτητες που έφταναν τα 160 χλμ./ώρα, ενώ τα περιπολικά τον ακολουθούσαν. Το Audi εγκατέλειψε τον αυτοκινητόδρομο και συνέχισε την πορεία του σε άλλο οδικό δίκτυο.

Η καταδίωξη κορυφώθηκε όταν ο οδηγός βγήκε και από τον δεύτερο δρόμο και προσέγγισε έναν κυκλικό κόμβο. Εκεί έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε και αναποδογύρισε, με την κάμερα των αστυνομικών να καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Σύγκρουση, σύγκρουση!», ακούγονται να φωνάζουν οι αστυνομικοί αμέσως μετά την ανατροπή του οχήματος.

Προσπάθησε να βγει από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Νγκουέν κατάφερε να επιβιώσει χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Στο βίντεο φαίνεται να προσπαθεί να βγει από το παράθυρο στην πλευρά του οδηγού, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν.

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Ευτυχώς, εκείνη την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν περιορισμένη και δεν τραυματίστηκε κανένας άλλος οδηγός.

Η ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο

Ο 40χρονος Χάι Νγκουέν δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών, ενώ του επέβαλε και απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια και τρεις μήνες.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Τσεσάιρ χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη την οδήγησή του, επισημαίνοντας ότι έθεσε σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

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«Η οδήγηση του Νγκουέν ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και έθεσε σε κίνδυνο άλλα μέλη του κοινού. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα της νύχτας οι δρόμοι είχαν ελάχιστη κίνηση και κανένας άλλος οδηγός δεν τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του», ανέφερε η αστυνομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ακόμη και μετά τη σοβαρή σύγκρουση ο οδηγός συνέχισε να προσπαθεί να βγει από το παράθυρο του αυτοκινήτου, πριν τελικά συλληφθεί.

«Ας αποτελέσει αυτό μια υπενθύμιση ότι οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν για κάποιο λόγο και ότι όποιος επιλέγει να τους αγνοεί θα εντοπίζεται και θα καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του», κατέληξε η ανακοίνωση.

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