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Οδηγός στην Κωνσταντινούπολη ανέβηκε σε πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητό του, χτύπησε πεζό και το πρώτο που έκανε κατεβαίνοντας ήταν να κοιτάξει τις ζημιές στο όχημά του, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε online.

Σύμφωνα με το τουρκικό Haber 7, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Κιουτσούκτσεκμετσε της Κωνσταντινούπολης, με τον πεζό που χτυπήθηκε, Ιχσάν Γενιάντ, να καταγγέλλει πως ο οδηγός, Ζ.Α, ασχολήθηκε μόνο με τις ζημιές στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έλαβε εξιτήριο, λέγοντας πως ο οδηγός δεν τον έψαξε ούτε στο σημείο του περιστατικού ούτε στο νοσοκομείο.

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Ο οδηγός έδωσε κατάθεση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü!



İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.'nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu.



Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v June 8, 2026