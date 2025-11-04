Έντονα σχόλια έχει προκαλέσει μια ασυνήθιστα «θερμή» αγκαλιά μεταξύ του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, και της Έρικα Κερκ– χήρας του δολοφονηθέντα συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, επικεφαλής της πολιτικής οργάνωσης Turning Point USA.

Η αγκαλιά αυτή παρατηρήθηκε σε εκδήλωση της Turning Point USA στο University of Mississipi, όπου ο Βανς ήταν ομιλητής. Η Έρικα Κερκ και ο Βανς φαίνονται σε βίντεο να αγκαλιάζονται σφιχτά, με την Κερκ να ανεβάζει το χέρι της στα μαλλιά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Όταν η αγκαλιά τελειώνει, τα χέρια του πάνε στους γοφούς της.

Η Έρικα Κερκ άνοιξε την εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου με μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, λέγοντας πως είχαν περάσει επτά εβδομάδες από τη δολοφονία του συζύγου της. Μεταξύ άλλων, είπε πως «κανείς ποτέ δεν θα αντικαταστήσει τον σύζυγό μου…μα βλέπω κάποιες ομοιότητες στον Τζέι Ντι, στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς…και για αυτό είμαι τόσο ευλογημένη που μπορώ να τον παρουσιάσω απόψε».

Οι εικόνες έκανα θραύση στα social media, με πολλούς χρήστες να «βλέπουν» ακόμα και μια πιθανή ερωτική σχέση.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της αμερικανικής έκδοσης της HuffPost, πολλοί ειδικοί στη γλώσσα του σώματος είχαν να πουν πολλά. «Είναι μια κίνηση πολύ μεγάλης οικειότητας, μα πέρα από αυτό ελέγχει την προσοχή του- ελέγχει τι κοιτάζει» είπε η Τρέισι Μπράουν, ειδική στη γλώσσα του σώματος και αναλύτρια συμπεριφοράς, αναφερόμενη στην κίνηση της Κερκ να βάλει το χέρι της στα μαλλιά του Βανς.

«Στην αγκαλιά, επίσης, τα σώματά τους πιέζονται το ένα στο άλλο,αυτός χαμογελά, και το αποκορύφωμα της σεξουαλικής πτυχής αυτής της αλληλεπίδρασης, πέρα από τη θέση της λεκάνης, είναι πως βάζει τα χέρια της στα μαλλιά του» είπε η Πάτι Γουντ, συγγραφέας του «SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language and Charisma».

«Έχει τα χέρια της μέσα στα μαλλιά του, και αν δεις τα δάχτυλά της σφίγγουν…τον τραβά πιο κοντά» πρόσθεσε η Γουντ.

Η κίνηση αυτή δείχνει στοργή, είπε η Κάρεν Ντόναλντσον, ειδική σε θέματα επικοινωνίας και γλώσσας του σώματος. «Υποδεικνύει, στέλνει σήμα ότι νιώθει άνετα. Και υπάρχει κάποια οικειότητα εδώ. Ο ίδιος της είναι οικείος» σημείωσε η Ντόναλντσον.

Ο Βανς δεν τραβήχτηκε και οι εκφράσεις του προσώπου του ήταν θετικές, σημείωσε η Γουντ, εκτιμώντας πως και αυτός «είναι μέσα».

Ως προς το χέρι στον γοφό: «Τα χέρια του πέφτουν στους γοφούς της και αυτό δεν είναι επίσημο, και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πρέπον. Ωστόσο αυτό κάνουν» λέει η Μπράουν.

«Κάτι παραπάνω υπάρχει εδώ…θα μπορούσε να είναι βαθιά φιλία; Ναι. Θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω; Σίγουρα. Υπάρχει κάποια μεμονωμένη κίνηση που να λέει “είναι ζευγάρι τώρα”; Όχι δεν υπάρχει» πρόσθεσε.

