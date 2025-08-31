Το Ισραήλ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στις επικείμενες κινήσεις Γαλλίας και άλλων χωρών να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τρεις ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Την ίδια ώρα το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες τονίζοντας: «Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.»

Το θέμα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, με έναν αξιωματούχο να επιβεβαιώνει ότι θα γίνει εκτενής συζήτηση. Στην ατζέντα, όπως σημειώνει μέλος του υπουργικού συμβουλίου, έχει ενταχθεί και η προοπτική επέκτασης της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη – περιοχή που παραμένει υπό κατοχή από τον πόλεμο του 1967.

Παραμένει άγνωστο ποια μορφή θα μπορούσε να πάρει ένα τέτοιο μέτρο και πότε θα υλοποιηθεί, δηλαδή αν θα αφορά αποκλειστικά τους εβραϊκούς οικισμούς, συγκεκριμένα τμήματα της Δυτικής Όχθης ή την Κοιλάδα του Ιορδάνη. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε άμεσες κινήσεις, οι οποίες πιθανότατα θα απαιτούσαν μια χρονοβόρα νομοθετική διαδικασία.

Βέβαιο θεωρείται ότι οποιαδήποτε απόφαση για προσάρτηση θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους Παλαιστινίους, που επιδιώκουν τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στην περιοχή, ενώ αναμένονται έντονες αντιδράσεις και από τον αραβικό κόσμο αλλά και τη Δύση.

Παράλληλα, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια είναι η θέση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επί του ζητήματος. Ο εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών Γκιντόν Σαάρ δεν απάντησε στο ερώτημα του Reuters για το αν τέθηκε το θέμα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ούτε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου έδωσε σαφή απάντηση για το αν στηρίζει την προσάρτηση και, εφόσον ναι, σε ποιες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου είχε δεσμευθεί παλαιότερα για προσάρτηση των εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη, σχέδιο που εγκαταλείφθηκε το 2020 προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, μετά από μεσολάβηση του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς επίσης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση, όπου αρκετοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον αναμένεται να προχωρήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ήδη, η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευθεί ότι θα στηρίξουν την αναγνώριση, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών αποφάνθηκε το 2024 πως η ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη και οι εκεί εποικισμοί είναι παράνομοι και ότι η χώρα πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό.

Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι τα εδάφη αυτά δεν είναι νομικά κατεχόμενα, καθώς θεωρούνται αμφισβητούμενα, ωστόσο τα Ηνωμένα Έθνη και η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας τα αναγνωρίζουν ως κατεχόμενα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στελέχη του κυβερνώντος συνασπισμού ζητούν εδώ και χρόνια να προσαρτηθούν επίσημα περιοχές της Δυτικής Όχθης, επικαλούμενοι ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με τη γη αυτή.