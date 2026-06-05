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Η αρνητική επίδραση του καπνίσματος στον οργανισμό είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια όμως, όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν τη σημαντική επίδρασή του και στη στοματική υγεία.

Το κάπνισμα δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των δοντιών. Επηρεάζει τη λειτουργία των ούλων, την αιμάτωση των ιστών, τη μικροβιακή ισορροπία της στοματικής κοιλότητας και τη φυσιολογική άμυνα του οργανισμού απέναντι στις φλεγμονές.

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Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι καπνιστές εμφανίζουν συχνότερα περιοδοντικές νόσους, απώλεια οστού γύρω από τα δόντια και αυξημένο κίνδυνο απώλειας δοντιών σε σχέση με τους μη καπνιστές.

Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων το κάπνισμα επηρεάζει τα ούλα είναι η αγγειοσύσπαση που προκαλεί η νικοτίνη. Η μειωμένη αιμάτωση των ιστών οδηγεί σε δυσκολότερη επούλωση και περιορισμένη άμυνα απέναντι στα βακτήρια της οδοντικής μικροβιακής πλάκας.

Για τον λόγο αυτό, σε αρκετούς καπνιστές η φλεγμονή των ούλων εξελίσσεται χωρίς έντονα συμπτώματα. Συχνά παρατηρείται μικρότερη αιμορραγία των ούλων, ακόμη και όταν υπάρχει προχωρημένη περιοδοντίτιδα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Παράλληλα, το κάπνισμα επηρεάζει και το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι στους καπνιστές παρατηρούνται αλλαγές στη σύνθεση των μικροβίων του στόματος, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων που σχετίζονται με νόσους των ούλων.

Εκτός από τις επιπτώσεις στα ούλα, ιδιαίτερα συχνές είναι και οι δυσχρωμίες των δοντιών. Οι πίσσες και οι χρωστικές ουσίες του καπνού συσσωρεύονται σταδιακά πάνω στην επιφάνεια των δοντιών και οδηγούν σε κίτρινους ή καφέ λεκέδες, οι οποίοι πολλές φορές δεν απομακρύνονται με το απλό βούρτσισμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η σύνδεση του καπνίσματος με τον καρκίνο του στόματος. Η χρήση καπνού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση προκαρκινικών αλλοιώσεων και κακοήθειας στη στοματική κοιλότητα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με συστηματική κατανάλωση αλκοόλ.

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Συμπτώματα όπως επίμονες πληγές, λευκές ή κόκκινες αλλοιώσεις, αίσθημα καύσου ή δυσκολία στην κατάποση δεν πρέπει να παραμελούνται και χρειάζονται αξιολόγηση από οδοντίατρο ή ιατρό.

Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη στοματική υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η φλεγμονή των ούλων, βελτιώνεται η αιμάτωση των ιστών και περιορίζεται ο κίνδυνος εξέλιξης περιοδοντικών νοσημάτων.

Η πρόληψη και οι τακτικοί έλεγχοι παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς αρκετές νόσοι της στοματικής κοιλότητας εξελίσσονται σταδιακά και χωρίς έντονο πόνο στα αρχικά στάδια.

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Πηγές

Tobacco Induced Diseases – Association between smoking behavior and oral health problems (2025)

Nature – Impact of Smoking on Periodontal Health

The Lancet Regional Health Europe – Tobacco and oral inflammation review (2025)