Στο χάος βυθίζεται το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας μετά τον πόλεμο που κήρυξε η αστυνομία κατά του οργανωμένου εγκλήματος με θύματα ήδη τουλάχιστον 64 άτομα, ανάμεσα τους και τέσσερις αστυνομικοί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλάουντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι η αστυνομία κατάσχεσε «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών» στην διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 42 όπλα.

At least 60 people died in Rio de Janeiro's most deadly police operation ever, a state official told Reuters, which targeted a major gang days before the city hosts global events related to the United Nations climate summit known as COP30 https://t.co/kns0KeP6RH pic.twitter.com/ciOI027Txk — Reuters (@Reuters) October 28, 2025

Σε ανάρτηση στο X την Τρίτη το απόγευμα, ο Κάστρο χαρακτήρισε την επιχείρηση «τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο» ενώ βίντεο στα σόσιαλ δείχνουν τεράστιες μαύρες στήλες καπνού να υψώνονται από τη φαβέλα Αλεμάο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράλληλα, στον φωτογραφικό φακό καταγράφονται καμένα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως οδοφράγματα.

🇧🇷 #Brazil: At least 64 people have been killed as a result of armed clashes between Brazilian government forces and Comando Vermelho criminal organization in the city of Rio de Janeiro on Tuesday.



This operation, launched by the security forces, is said to be the bloodiest in… pic.twitter.com/WdhIndeZnm — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 28, 2025

Οι αρχές ξεκίνησαν την επιχείρηση με στόχο να «καταπολεμήσουν την εδαφική επέκταση» της εγκληματικής οργάνωσης Comando Vermelho, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ρίο ντε Τζανέιρο σε μια εκτενή ανάρτηση στο X.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η επιχείρηση σχεδιάζονταν για πάνω από έναν χρόνο και συμμετείχαν πάνω από 2.500 στρατιωτικοί και αστυνομικοί υπάλληλοι.

Το Comando Vermelho είναι η παλαιότερη ενεργή εγκληματική οργάνωση της Βραζιλίας, σύμφωνα με το think tank InSight Crime. Το όνομά της, που στα πορτογαλικά σημαίνει «Κόκκινη Διοίκηση», αναφέρεται στις ρίζες της ως οργάνωση αριστερών κρατουμένων που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας που κυβέρνησε τη Βραζιλία μέχρι το 1985.

Από τότε έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια, διακρατική εγκληματική οργάνωση, εμπλεκόμενη σε εμπόριο ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Ο ΟΗΕ επικρίνει την αστυνομική βία

Η επιχείρηση της Τρίτης δεν είναι η πρώτη στη φαβέλα Αλεμάο φέτος. Τον Ιανουάριο, μια αστυνομική επιχείρηση είχε καταλήξει με πέντε νεκρούς και η γειτονιά είχε γεμίσει με παρόμοια οδοφράγματα από καμένα αυτοκίνητα.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επέκρινε την επιχείρηση σε ανάρτηση στο X, δηλώνοντας ότι ήταν «σοκαρισμένο» από την έκταση της βίας στο Ρίο. «Αυτή η θανατηφόρα επιχείρηση ενισχύει την τάση για ακραίες θανατηφόρες συνέπειες των αστυνομικών επιχειρήσεων στις περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας. Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες» υπογραμμίζει.

