Εικόνες που θυμίζουν χολιγουντιανή ταινία καταστροφής έρχονται από τη Βραζιλία, όπου ένα αντίγραφο του διάσημου Αγάλματος της Ελευθερίας κατέρρευσε χθες Δευτέρα (15/12) στην πόλη Γκουαΐμπα, κοντά στο Πόρτο Αλέγκρε, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που σάρωσαν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.
Το εντυπωσιακό άγαλμα ύψους 35 μέτρων, ιδιοκτησίας της αλυσίδας καταστημάτων Havan, αποτελούσε τοπικό ορόσημο από το 2020 και βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την κατασκευή να ταλαντεύεται έντονα πριν καταρρεύσει.
Η Πολιτική Προστασία είχε προειδοποιήσει για επικίνδυνες ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Η βάση του αγάλματος έμεινε ανέπαφη, ενώ ζημιές υπέστη μόνο το ανώτερο τμήμα. Η εταιρεία Havan ξεκίνησε άμεσα τεχνικό έλεγχο για τα αίτια της κατάρρευσης.
Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της πολιτείας, με αναφορές για πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ζημιές σε υποδομές, σύμφωνα με το The Statesmans.