Νεκρός με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε ο γνωστός Βραζιλιάνος bodybuilder ενώ η σύντροφός του – βασική ύποπτη για τη δολοφονία – δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η σύντροφός του φέρει τραύμα από μαχαίρι και δήλωσαν ότι «εάν επιβιώσει, θα συλληφθεί». Επιπλέον, ήταν ήδη καταζητούμενη σε σχέση με ένοπλη ληστεία.

Ο 41χρονος Valter de Vargas Aita δολοφονήθηκε την Κυριακή το πρωί, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή έξω από το διαμέρισμά του.

Οι αρχές ανέφεραν ότι είχε δεχθεί πολλαπλά μαχαιρώματα σε κοιλιά, πλάτη, πρόσωπο και λαιμό, και ότι βρέθηκε νεκρός σε σκάλες, έχοντας αφήσει πίσω του μια αιματηρή διαδρομή προσπαθώντας να ξεφύγει. Άλλες εικόνες δείχνουν αίμα στους τοίχους της σκάλας και διάσπαρτο στο δάπεδο έξω από μια πόρτα.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο του εγκλήματος στην περιοχή Chapeco, με μια λίμνη αίματος στο πάτωμα όπου βρέθηκε νεκρός ο Aita.

😥Champion Brazilian bodybuilder Valter de Vargas Aita was fatally stabbed in his apartment. His 43-year-old girlfriend was seriously injured and is in police custody. According to a statement from the Civil Police of Chapecó, the confrontation began inside the unit of Valter de… pic.twitter.com/U64bz8lACc — Sumner (@renmusb1) September 8, 2025

Όταν βρέθηκε η σύντροφός του, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή της και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε τι προκάλεσε τη διαμάχη που κλιμακώθηκε τόσο βίαια, αναφέροντας μόνο ότι είχαν «έντονη διαφωνία» πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου. Η γυναίκα, που ζούσε με τον Aita και είναι 43 ετών, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη δημοσίως.