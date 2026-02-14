Έμπνευση για νέο νόμο που επιτρέπει την ταφή των κατοικίδιων ζώων μαζί με τις οικογένειές τους στη Βραζιλία έγινε ένας πιστός σκύλος που πέρασε 10 χρόνια ζώντας σε νεκροταφείο του Σάο Πάουλο, όπου είχε ταφεί η ιδιοκτήτριά του.

Ο σκύλος, γνωστός με το παρατσούκλι Μπομπ Κοβεϊρό – που στα πορτογαλικά σημαίνει «νεκροθάφτης» – έδινε παρηγοριά στους πενθούντες και έγινε σταθερή παρουσία στο νεκροταφείο έως τον θάνατό του το 2021, όταν και τάφηκε δίπλα στην ιδιοκτήτριά του.

Ο νόμος, που φέρει το όνομά του, αναγνωρίζει τον «συναισθηματικό δεσμό» μεταξύ κατοικιδίων και ανθρώπων.

Ο Εντουάρντο Νόμπρεγκα, ένας από τους συντάκτες του νόμου, τόνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ιστορία αγάπης και πίστης του Μπομπ μετατράπηκε σε δημόσια πολιτική. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αγάπη δεν τελειώνει στο αντίο» και το κατοικίδιο δεν είναι απλώς ζώο, αλλά μέλος της οικογένειας.

Ο Μπομπ παρακολούθησε την κηδεία της ιδιοκτήτριάς του το 2011 και από τότε αρνούνταν να φύγει από το νεκροταφείο ενώ μάλιστα επέστρεφε, κάθε φορά που συγγενείς προσπαθούσαν να τον πάρουν σπίτι. Ζούσε σε ένα μικρό πράσινο σπιτάκι και συχνά συνόδευε κηδείες, κρατώντας μια μικρή μπάλα στο στόμα του, προσπαθώντας να παίξει με τους επισκέπτες.

Το 2021, ο Μπομπ σκοτώθηκε από μηχανή έξω από το νεκροταφείο, αλλά η μνήμη του ζει μέσα από το νόμο Μπομπ Κοβεϊρό, που επιτρέπει πλέον την ταφή σκύλων και γατών σε οικογενειακούς τάφους στο Σάο Πάουλο, εφόσον τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες.

Η ιστορία του Μπομπ Κοβεϊρό συγκίνησε ολόκληρη τη Βραζιλία, με φιλανθρωπικές οργανώσεις να συγκεντρώνουν χρήματα για την ανέγερση αγάλματος στη μνήμη του.

(Με πληροφορίες από BBC)