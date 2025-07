Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς θα επιδιώξουν τη Δευτέρα να αποδείξουν ότι ο Σον «Ντίντι» Κομπς μετέτρεψε την παντοδυναμία του στο χιπ-χοπ του σε μία επιχείρηση εκβιασμού που ανάγκαζε γυναίκες να ικανοποιούν τις σεξουαλικές του επιθυμίες επί δύο δεκαετίες.

Οι καταθέσεις στη δίκη του Κομπς στη Νέα Υόρκη αναμένεται ξεκινήσουν ήδη από το απόγευμα, μετά την τελική φάση της επιλογής των ενόρκων και τις εναρκτήριες δηλώσεις των δικηγόρων.

Ο Κομπς, φορώντας ένα λευκό πουλόβερ και με τα πρώην κατάμαυρα μαλλιά του να είναι πλέον σχεδόν εντελώς γκρίζα, μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου λίγο πριν από τις 9 π.μ (τοπική ώρα)., αγκαλιάζοντας δικηγόρους και σηκώνοντας τον αντίχειρά του προς τα πάνω σε θαυμαστές του που κάθονταν στα ξύλινα έδρανα του δικαστηρίου από πίσω του.

Wowzer. P Diddy has put on a good 15 years in the last 15 weeks. pic.twitter.com/Fm7JOoKF2r

Νωρίτερα το πρωί, η ουρά για να μπει κανείς στο δικαστήριο έφτανε μέχρι το τέλος του τετραγώνου. Η μητέρα του Κομπς και μερικά από τα παιδιά του πέρασαν μέσα από το πλήθος και μπήκαν κατευθείαν στο κτίριο.

Ο Κομπς έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες εις βάρος του που περιλαμβάνουν μία κατηγορία για συνωμοσία εκβιασμού, δύο κατηγορίες για σωματεμπορία με βία, απάτη ή εξαναγκασμό και δύο κατηγορίες για μεταφορά με σκοπό τη μαστροπεία.

Η πρώην σύντροφος του Κομπς, Κάσι Βεντούρα, τον μήνυσε το 2023 κατηγορώντας τον ότι την υπέβαλε σε χρόνια κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ξυλοδαρμών και βιασμού. Η αγωγή διευθετήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά προκάλεσε έρευνα των διωκτικών αρχών και ακολούθησαν δεκάδες αγωγές από άτομα που έκαναν παρόμοιους ισχυρισμούς.

Ο Κομπς καθόταν με το πρόσωπο πετρωμένο, κοιτάζοντας προς την εισαγγελέας Τζόνσον και τους ενόρκους, καθώς η εισαγγελέας περιέγραφε αυτό που είπε ότι ήταν ένα μοτίβο βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και εκβιασμού.

Ο Κομπς χτυπούσε την Cassie για το παραμικρό, όπως το να φύγει από ένα σεξ πάρτυ του χωρίς την άδειά του ή αν αργούσε πολύ στο μπάνιο, είπε η εισαγγελέας Τζόνσον. Μάλιστα απείλησε να καταστρέψει την καριέρα της Cassie ως τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας στο κοινό βίντεο που την έδειχναν να κάνει σεξ με άνδρες συνοδούς, είπε η εισαγγελέας.

«Ο βιοπορισμός της εξαρτιόταν από το να τον κρατάει ευτυχισμένο», τόνισε η Τζόνσον.

Η εισαγγελέας Τζόνσον ολοκλήρωσε την εναρκτήρια αγόρευσή της προειδοποιώντας τους ενόρκους ότι θα δουν ωμή βία με τα μάτια τους. Είπε ότι θα δουν βίντεο με την Cassie και την Jane -μία άλλη γυναίκα που κατήγγειλε τον ράπερ με ψευδώνυμο στη δίκη- καθώς «προσποιούνται ότι διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια των Freak Offs (σεξ πάρτυ σε ξενοδοχεία) και θα δουν τον Κομπς “να χτυπάει βάναυσα την Cassie κατά τη διάρκεια ενός Freak Off σε ένα ξενοδοχείο του Λος Άντζελες”.

Η Τζόνσον είπε ότι ο Κομπς χτύπησε επίσης βάναυσα την Jane όταν τον αντιμετώπισε πέρυσι επειδή υπέμεινε χρόνια τα διαβόητα «Freak Offs» σε σκοτεινά δωμάτια ξενοδοχείων, ενώ εκείνος έπαιρνε άλλες ερωμένες σε βραδινά ραντεβού και ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

Ο Κομπς κυνηγούσε τη γυναίκα γύρω από ένα σπίτι, κλωτσώντας κλειδωμένες πόρτες καθώς προσπαθούσε να κρυφτεί από αυτόν σε υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο, και στη συνέχεια της έκανε μια λαβή πνιγμού και την κλώτσησε στο έδαφος, είπε η Τζόνσον.

A newly uncovered 2016 surveillance video appears to show Sean "Diddy" Combs attacking then-girlfriend Cassie Ventura in the hallway of the now-closed InterContinental Hotel in Century City, Los Angeles. NBC's Chloes Melas has more on the fallout from the video. pic.twitter.com/DzV2BUaPoZ