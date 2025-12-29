Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες σε παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Ισπανίας, όταν υδροστρόβιλος «χτύπησε» λιμάνι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Το φαινόμενο σημειώθηκε την ώρα που οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της χώρας άφηναν πίσω τους τουλάχιστον έναν νεκρό και αγνοούμενους.

Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε σε βίντεο να διασχίζει το λιμάνι του θερέτρου Μαθαρόν (Mazarrón), στην Costa Cálida της νοτιοανατολικής περιφέρειας της Μούρθια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σκάφη, αλλά και σε βεράντες μπαρ και εστιατορίων της περιοχής.

Στα πλάνα ακούγονται έντρομοι αυτόπτες μάρτυρες να ουρλιάζουν, καθώς κομμάτια από γιοτ εκτοξεύονταν στον αέρα και κατέληγαν ως συντρίμμια στον παραλιακό πεζόδρομο, παρασύροντας καρέκλες, τραπέζια και σκισμένες τέντες.

Άλλοι πολίτες εθεάθησαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς υδροστρόβιλοι – φαινόμενα συγγενικά με τους ανεμοστρόβιλους, που συχνά συνοδεύονται από επικίνδυνους κεραυνούς – πλησίαζαν την ακτογραμμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες στο σημείο του περιστατικού.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, με τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλους που έπληξαν την περιοχή, η οποία βρισκόταν σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ 17:00 και 18:00 τοπική ώρα.

Την ίδια ώρα, άλλες περιοχές της Ισπανίας είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Μεταξύ αυτών και δήμοι της επαρχίας της Μάλαγα, νοτιότερα, όπως το τουριστικό θέρετρο της Μαρμπέγια στην Costa del Sol, όπου οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί ότι εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα που αγνοούνταν στην Ιγόρα, στην επαρχία της Γρανάδας. Παράλληλα, επανεκκίνησαν οι έρευνες για ακόμη έναν άνδρα που εξαφανίστηκε όταν προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ποτάμι στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, στη γειτονική Μάλαγα.

Ο φίλος του, που είχε χαθεί μαζί του αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, περίπου μισή ώρα οδικώς από το πλησιέστερο θέρετρο της Costa del Sol, εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 53 ετών, φέρεται να προσπαθούσαν να διασχίσουν τον ποταμό Φαχάλα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αφού είχαν αποχωρήσει από εστιατόριο.

Η αναζήτηση τρίτου θύματος των καταιγίδων στη νότια Ισπανία ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν εθελοντές εντόπισαν τη σορό του κάτω από τον κορμό ενός δέντρου, περίπου τρία χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης στην Ιγόρα.

Με πληροφορίες από Daily Mail