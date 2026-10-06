Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στρατιώτες της κυβέρνησης της Υεμένης να επιτίθενται με θωρακισμένα οχήματα εναντίον ανταρτών Χούθι, ορισμένοι εκ των οποίων επιχειρούσαν να παραδοθούν.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, διεξάγουν την «Επιχείρηση Αυγή της Υεμένης» για να ανακτήσουν τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών και λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει στην εκδίωξη των ανταρτών Χούθι από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

Οι αντάρτες Χούθι απαντούν στις κυβερνητικές επιθέσεις πραγματοποιώντας πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά στόχων, αεροδρομίων και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την ανακατάληψη της πόλης Μόκα και συνεχίζουν την προέλασή τους προς τον βορρά, αναφέροντας παράλληλα σημαντικές απώλειες και από τις δύο πλευρές.

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Όσο κλιμακώνεται η στρατιωτική ένταση για τον έλεγχο των θαλασσιών περασμάτων στην Ερυθρά Θάλασσα, βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στρατιώτες της κυβέρνησης της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία να παρασύρουν με θωρακισμένο όχημα σορούς, αλλά και αντάρτες Χούθι — ορισμένοι εκ των οποίων επιχειρούσαν να παραδοθούν.

Σε ένα βίντεο, μια ομάδα τρομοκρατών φαίνεται να σηκώνει τα χέρια σε ένδειξη παράδοσης, λίγο πριν ένα όχημα περάσει από πάνω τους και τους χτυπήσει. Ο οδηγός ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ», (ο Θεός είναι μεγάλος).

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🚨 The Houthis are almost done. Yemen’s government says it has taken the Bab al Mandeb coast and Dhubab including the airport and cut the road to Mokha. Saudi led coalition: 100 fighter jets in “Operation Dawn of Yemen” Air cover over the strait, around the clock 324 Houthi targets hit PLC chief al Alimi: restore the state. Retake Sanaa. End the coup. Their Red Sea chokehold is breaking. The strait moves about 12% of global trade. — Martin (@Martin_Sedi) October 5, 2026

Ένα άλλο βίντεο φαίνεται να δείχνει το όχημα να ψάχνει για άλλους άνδρες ώστε να τους σκοτώσει. Ο οδηγός εντοπίζει έναν ένοπλο που κείτεται μόνος του στην παραλία.

Το όχημα σταματάει και τουλάχιστον ένας από όσους βρίσκονται μέσα αρχίζει να πυροβολεί τους άνδρες που περπατούν στην παραλία, με αποτέλεσμα αυτοί να τραυματίζονται σοβαρά και να πέφτουν στο έδαφος.

They r tryin to swim back to Hudeida https://t.co/ZDlQrvCAqh —  𝓂𝒶𝓇𝒾𝑜🇱🇧🇬🇧🇦🇪 (@MarioLeb79) October 5, 2026

Οι εικόνες ήρθαν στη δημοσιότητα καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με την υποστήριξη της σαουδαραβικής αεροπορίας, ενέτειναν την επίθεσή τους με στόχο να εκδιώξουν τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο οι αντάρτες κατέλαβαν σε μια αιφνιδιαστική επίθεση τον περασμένο μήνα.

Και οι δύο πλευρές έχουν αναφέρει μεγάλες απώλειες στις μάχες κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, καθώς και γύρω από την πόλη Ταΐζ.

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Οι αντάρτες Χούθι απαντούν με επιθέσεις πυραύλων και drones σε στόχους στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ αυτών αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές.

Ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης δήλωσε ότι οι δυνάμεις είχαν θέσει «υπό πλήρη έλεγχο το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και το νησί Μαγιούν».

Η επίθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας, με την ονομασία «Επιχείρηση Αυγή της Υεμένης», την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

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Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία δήλωσαν ότι είχαν καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη Μόκα και προωθούνταν προς τα βόρεια, προς τις πόλεις Γιαχτούλ, Τζιράν, Μαουσίτζ και Αλ-Χαουχάχ, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Μόκα, το ιστορικό λιμάνι εμπορίου καφέ από το οποίο πήρε το όνομά του ο καφές μόκα, είχε καταληφθεί από τους Χούθι τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής ταχείας προέλασής τους κατά μήκος της ακτής.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Saba της Υεμένης επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει την πόλη, δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, και προχωρούσαν στην ασφάλισή της.

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