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Οι δημιουργοί επιχείρησαν να μεταφέρουν την κατασκευή στην είσοδο του κινηματογράφου, αλλά το εγχείρημα απέτυχε όταν ο ίππος αναποδογύρισε μπροστά στους υπαλλήλους.

Οι εργαζόμενοι του κινηματογράφου αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας αλλά εμποδίζοντας την είσοδο της κατασκευής.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τεχνάσματος συνδέεται με την προωθητική καμπάνια της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία χρησιμοποιεί το σύμβολο του Δούρειου Ίππου.

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Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μια ομάδα Αμερικανών YouTubers αποφάσισε να αναβιώσει το πιο γνωστό τέχνασμα της αρχαιότητας, δημιουργώντας τη δική της εκδοχή του Δούρειου Ίππου.

Οι δημιουργοί του καναλιού Full Squad κατασκεύασαν έναν αυτοσχέδιο Δούρειο Ίππο από χαρτόνι, με στόχο να καταφέρουν να μπουν κρυφά σε κινηματογραφική αίθουσα όπου προβαλλόταν η ταινία. Το εγχείρημά τους καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύθηκε στα social media, όπου μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και αναδημοσιεύσεις.

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Η κατασκευή ήταν εξ ολοκλήρου από χαρτόνι και είχε τοποθετηθεί πάνω σε μια μικρή πλατφόρμα με τέσσερις τροχούς, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μέχρι τον κινηματογράφο.

Στο εσωτερικό του Δούρειου Ίππου κρύφτηκαν δύο από τους YouTubers, ενώ ο τρίτος, φορώντας στολή που παρέπεμπε σε αρχαίο Έλληνα πολεμιστή, ανέλαβε να τον σέρνει προς την είσοδο του κινηματογράφου. Η εικόνα προκάλεσε την έκπληξη των περαστικών, που παρακολουθούσαν την ασυνήθιστη πορεία του αυτοσχέδιου αλόγου.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν εξελίχθηκε όπως το είχαν φανταστεί. Λίγο πριν φτάσουν στην αίθουσα προβολής, ο χάρτινος Δούρειος Ίππος αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν οι δύο κρυμμένοι YouTubers και να ολοκληρωθεί πρόωρα η φάρσα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δύο εργαζόμενοι του κινηματογράφου έφτασαν στο σημείο και αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ. «Καλή δουλειά», σχολίασε ο ένας, ενώ ο δεύτερος ανέφερε: «Το σέβομαι».

Παρότι αναγνώρισαν την πρωτοτυπία και την προσπάθεια της ομάδας, ξεκαθάρισαν ότι ο χάρτινος Δούρειος Ίππος δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα στην αίθουσα προβολής. Η επιλογή του συγκεκριμένου τεχνάσματος δεν ήταν τυχαία. Ο Δούρειος Ίππος αποτελεί το κεντρικό σύμβολο της προωθητικής καμπάνιας της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.