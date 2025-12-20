Έξι χρόνια μετά την εξαφάνιση και δολοφονία της Τζένιφερ Ντούλος, η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην πορεία ζωής των 5 παιδιών της που έμειναν πίσω.

Μετά την εξαφάνιση της Τζένιφερ, την επιμέλεια των παιδιών ανέλαβε η μητέρα της, Γκλόρια Φάρμπερ, η οποία τα μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη με τη στήριξη της μακροχρόνιας νταντάς της οικογένειας.

Advertisement

Advertisement

Η καθημερινότητά τους άλλαξε ριζικά, καθώς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την απώλεια της μητέρας και του πατέρα τους, αλλά και τη δημόσια έκθεση μιας ιδιαίτερα βίαιης υπόθεσης.

Τα 5 παιδιά του ζευγαριού – τα δίδυμα Πέτρος και Θεόδωρος, τα δίδυμα Κωνσταντίνος και Χριστιάνα και η μικρότερη Κλεοπάτρα Νοέλ – ήταν ηλικίας από 8 έως 13 ετών όταν χάθηκε η μητέρα τους.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας για τη Μισέλ Τροκόνις, τα παιδιά εμφανίστηκαν ενωμένα, καταθέτοντας συγκλονιστικές δηλώσεις για τον αντίκτυπο της δολοφονίας στη ζωή τους. Περιέγραψαν το αίσθημα εγκατάλειψης, την απώλεια ασφάλειας και την αναγκαστική ωριμότητα που βίωσαν από πολύ μικρή ηλικία.

Η Τζένιφερ Ντούλος που αγνοείται από τον Μάιο του 2019 – Πηγή: New Canaan Police Department

Σήμερα, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι είναι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Duke, ενώ τα μικρότερα δίδυμα ολοκληρώνουν το λύκειο. Η Κλεοπάτρα Νοέλ παραμένει ανήλικη.

Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, τα παιδιά διατηρούν χαμηλό δημόσιο προφίλ, είναι ενεργά στον αθλητισμό και παραμένουν δεμένα μεταξύ τους, αντλώντας δύναμη από την οικογενειακή συνοχή που η μητέρα τους θεωρούσε θεμέλιο αξιών και έχοντας ως σημείο αναφοράς τη μνήμη της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Τζένιφερ Ντούλος εξαφανίστηκε στις 24 Μαΐου 2019, αφού άφησε τα παιδιά της στο σχολείο, εν μέσω μιας σφοδρής και πολυετούς δικαστικής διαμάχης με τον Ελληνοαμερικανό σύζυγό της, Φώτη Ντούλο, για το διαζύγιο και την επιμέλεια. Η ίδια είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά της, καταγγέλλοντας απειλητική συμπεριφορά από μέρους του.

Advertisement

Παρότι η σορός της δεν εντοπίστηκε ποτέ, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δολοφονήθηκε στο σπίτι της αφού συγκέντρωσαν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ίχνη αίματος και αντικείμενα που απορρίφθηκαν σε κάδους απορριμμάτων.

Ο σύζυγος Φώτης Ντούλος και η σύντροφός του Μισέλ Τροκόνις – Πηγή: Connecticut State Police

Ο Φώτης Ντούλος κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, απαγωγή και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, αλλά, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του με εγγύηση, έθεσε τέλος στη ζωή του τον Ιανουάριο του 2020 πριν οδηγηθεί σε δίκη.

Η σύντροφός του, Μισέλ Τροκόνις, καταδικάστηκε το 2024 για συνωμοσία σε ανθρωποκτονία και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και εκτίει ποινή κάθειρξης.

Advertisement

(Με πληροφορίες από People)