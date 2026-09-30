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Εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι για τη Ρωσία, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.



Η Ζαχάροβα είπε σε ενημέρωση Τύπου ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στην σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχουν στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η εν λόγω δραστηριότητα καθυστερεί την λύση για τον πόλεμο.

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Αυτή ήταν η απάντηση της σε μια ερώτηση σχετικά με την προφανή προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot για την Ουκρανία.

«Τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία, και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος», δήλωσε η Ζαχάροβα.

«Εμπλέκονται πλήρως»

«Οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Δεν περιορίζονται απλώς στην παροχή βοήθειας. Με την ίδρυση εργοστασίων όπλων και κοινοπραξιών, εμπλέκονται πλήρως. Και αυτό κάνει να καθυστερεί η επίλυση της σύγκρουσης, αντί να την φέρνει πιο κοντά, όπως πιστεύουν ή φαντάζονται ορισμένες δυνάμεις στην Ευρώπη», πρόσθεσε.



Το ΝΑΤΟ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την Ουκρανία και να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις και να καταρρίπτει τα drones και τους πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ