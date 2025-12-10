Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων και θα το συζητήσει σήμερα με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρουσιάσει το πλήρες κείμενο με τα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά θα το παραδώσει στις ΗΠΑ στο «εγγύς μέλλον».

Advertisement

Advertisement

Σε μια ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο συνεργάζεται «24 ώρες το 24ωρο» με διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη ενός «αξιόπιστου και αξιοπρεπούς» πλαισίου για την ειρήνη.

Είπε ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες την Τετάρτη θα επικεντρωθούν σε ένα έγγραφο σχετικά με την μεταπολεμική ανάκαμψη και την οικονομία της Ουκρανίας.

«Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση με την αμερικανική πλευρά σχετικά με ένα έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία ανάκαμψης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο», είπε.

Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε ποιος θα εκπροσωπήσει το Κίεβο στις επικείμενες συνομιλίες.

«Παράλληλα, ολοκληρώνουμε το βασικό έγγραφο 20 σημείων που ενδέχεται να καθορίσει τους παράγοντες για τον τερματισμό του πολέμου και αναμένουμε να το παραδώσουμε σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από συνεργασία με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους ευρωπαίους εταίρους», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι τρία έγγραφα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου ειρήνης:

ένα πλαίσιο 20 σημείων που συνεχίζει να εξελίσσεται,

ένα ξεχωριστό έγγραφο εγγύησης ασφάλειας που συντάχθηκε από κοινού με τους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης,

και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ουκρανία.



Ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, που προετοιμάστηκε από αξιωματούχους των ΗΠΑ με τη συμβολή του Κρεμλίνου, διέρρευσε στον Τύπο στα τέλη Νοεμβρίου. Στην αρχική του μορφή, θα προέβλεπε την παραίτηση της Ουκρανίας από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, τον περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών της και την παραχώρηση εδαφών που η Μόσχα δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.