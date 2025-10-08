Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος στη Γαλλία μετά την υπόθεση του μαζικού βιασμού της, επιστρέφει σήμερα, Τετάρτη (8/10), στο δικαστήριο της Νιμ. Εκεί θα σταθεί απέναντι στον μοναδικό άνδρα που εξακολουθεί να αρνείται τη συμμετοχή του στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, έχει ήδη καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκισης, αφού ομολόγησε ότι νάρκωνε τη σύζυγό του με ηρεμιστικά και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν και να την κακοποιούν για σχεδόν μια δεκαετία. Συνολικά, 50 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι, με όλους –πλην ενός– να μην ασκούν έφεση.

Advertisement

Advertisement

Ο 44χρονος Χουσαμετίν Ντογκάν είναι ο μοναδικός που επιμένει στην αθωότητά του, αναγκάζοντας τη Ζιζέλ Πελικό να επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα. «Θα προτιμούσε να μείνει μακριά και να επικεντρωθεί στη νέα της ζωή», δήλωσε ο δικηγόρος της, Αντουάν Καμί, «αλλά πρέπει να το πάει μέχρι το τέλος».

Η Πελικό γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα κάθε φορά που φτάνει στο δικαστήριο, από τη Δευτέρα, όταν ξεκίνησε η νέα δίκη. Παραμένει, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, «έκπληκτη από τη συνεχιζόμενη άρνηση του κατηγορούμενου, παρά τα αδιάσειστα στοιχεία».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από τη νύχτα του βιασμού του 2019, σε σκληρό δίσκο του Ντομινίκ Πελικό. Στο υλικό φαίνεται ο Ντογκάν να έχει σεξουαλική επαφή με τη Ζιζέλ Πελικό ενώ εκείνη είναι αναίσθητη, καθώς και να προσπαθεί να την αναγκάσει σε συγκεκριμένη πράξη.

Το βίντεο, διάρκειας 3 ωρών και 24 λεπτών, απορρίπτει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι έμεινε στο σπίτι μόλις για μισή ώρα. Ο επικεφαλής της έρευνας, Τζερεμί Μπος-Πλατιέρ, δήλωσε πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ντογκάν γνώριζε πλήρως την κατάσταση του θύματος».

Αντίθετα, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως «παγιδεύτηκε» από τον σύζυγο της γυναίκας, κάτι που ο Ντομινίκ Πελικό διέψευσε, «ποτέ δεν ανάγκασα κανέναν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Ντογκάν γνώριζε πως η σύζυγός του θα ήταν ναρκωμένη.

Ο Ντομινίκ Πελικό, 73 ετών, πρώην ηλεκτρολόγος και μεσίτης, θεωρείται ένας από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας. Εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, αφού αναμείγνυε υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα στο φαγητό της τότε συζύγου του και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν ενώ ήταν αναίσθητη, στο υπνοδωμάτιό τους, στο χωριό Μαζάν της Προβηγκίας, μεταξύ 2011 και 2020.

Advertisement

Για τη συνεδρίαση της Τρίτης, μεταφέρθηκε από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας της νότιας Γαλλίας, όπου κρατείται σε απομόνωση, στο εφετείο της Νιμ, για να καταθέσει ως μάρτυρας μέσα σε ειδικό θάλαμο, συνοδευόμενος από τέσσερις αστυνομικούς.

Η Ζιζέλ Πελικό, 72 ετών, η οποία έγινε διεθνές φεμινιστικό σύμβολο όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία στη δίκη του περασμένου έτους, καθόταν ήρεμη στην αίθουσα μαζί με τον μικρότερο γιο της, Φλοριάν.

Ο Ντογάν, 44 ετών, ήταν ένας από τους 51 άνδρες που καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό. Είναι ο μόνος που αμφισβητεί την ενοχή του, δηλώνοντας στο εφετείο: «Ποτέ δεν είχα πρόθεση να βιάσω αυτή τη γυναίκα».

Advertisement

Ο Ντομινίκ Πελικό είπε στο δικαστήριο ότι είχε δώσει στον Ντογάν συγκεκριμένες οδηγίες, επειδή η Ζιζέλ Πελικό ήταν ναρκωμένη και δεν έπρεπε να ξυπνήσει. «Είπα με ακρίβεια στο τηλέφωνο ότι δεν θα υπήρχε καπνός, ούτε άρωμα, έπρεπε να πλύνει τα χέρια του, να μην υπάρξει βία, θα γινόταν βιντεοσκόπηση. Όλα αυτά δεν άφηναν καμία αμφιβολία για την κατάστασή της. Έπρεπε να γδυθεί στην είσοδο της κουζίνας, στη βεράντα, γιατί αν κάτι πήγαινε στραβά, δεν ήθελα να μείνει», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο Ντογάν, ο οποίος είχε οδηγήσει περίπου μία ώρα από άλλο χωριό αφού είπε στη γυναίκα του ότι θα βγει, έφτασε γύρω στα μεσάνυχτα. Ο Πελικό είπε ότι ο Ντογάν στην αρχή χάθηκε και βγήκε με τα πόδια για να τον οδηγήσει στο σπίτι.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ντογάν ταράχτηκε βλέποντας τη Ζιζέλ Πελικό αναίσθητη στο κρεβάτι, ο Πελικό απάντησε: «Όχι, του ταίριαζε».

Advertisement

Είπε ότι υπήρχε κάμερα σε τρίποδο μέσα στο δωμάτιο, οπότε δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο βιασμός θα βιντεοσκοπείτο. Είπε ότι ο Ντογάν έμεινε περίπου δύο ώρες και ότι του ζήτησε μάλιστα βοήθεια κατά τη διάρκεια των βιασμών εκείνο το βράδυ. «Μου ζήτησε να σηκώσω το πόδι της γυναίκας μου και ήθελε να της βάλει το κεφάλι σε μια συγκεκριμένη θέση επειδή εκείνη δεν μπορούσε να το κάνει», είπε ο Πελικό.

Πρόσθεσε ότι ο Ντογάν «απολάμβανε» την κατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον ισχυρισμό του Ντογάν ότι ο Πελικό του είχε πει πως επρόκειτο για “παιχνίδι”, εκείνος απάντησε: «Όχι, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο».

Advertisement

Για την έφεση του Ντογάν, ο Πελικό σχολίασε: «Το θεωρώ ανήθικο».

Advertisement

Η δίκη συνεχίζεται έως την Πέμπτη.

Advertisement