Ήδη από την περσινή σεζόν η Βάνα Μπάρμπα είχε ανακοινώσει στο περιοδικό ΟΚ! ότι ετοιμαζόταν να επιστρέψει θεατρικά ενώ ο Αλέξανδρος Ρήγας το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο τελικό στάδιο του μοντάζ για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» που θα προβληθεί σε δύο μέρη στους κινηματογράφους ενώ υπογράφει τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ξανθιά φράουλα» που παίζεται στη Μονή Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης.

«Η παράσταση έχει τίτλο «Μπορώ;» και είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας γυναίκας που ανοίγει την ψυχή της στον ψυχαναλυτή της. Έχει ανάγκη να αγαπηθεί ξανά, να ερωτευτεί, να γίνει ερωτεύσιμη, αλλά υπάρχει κάτι που δεν επιτρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Ο χρόνος. Το κείμενο είναι βιωματικό» είχε αποκαλύψει αρχικά η Βάνα Μπάρμπα στο ΟΚ!.

Αν και αρχικά η παράσταση επρόκειτο να ανέβει τον περασμένο Μάιο, μια σειρά απροόπτων έφεραν την αναβολή της. Στην πορεία, άλλαξε και ο τίτλος, αφού η ίδια αποκάλυψε την Πέμπτη στην εκπομπή Real View ότι το έργο λέγεται πλέον «Οι αόρατοι». «Αυτή η παράσταση που κάνουμε είναι ακτιβισμός, δεν είναι θέατρο ψυχαγωγίας».

Το συγκεκριμένο εγχείρημα, λοιπόν, φαίνεται πως έχει πάρει ξανά μπροστά, αυτή τη φορά πιο δυναμικά, αφού όλα δείχνουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας αναλαμβάνει πλέον να σκηνοθετήσει την διάσημη ελληνίδα πρωταγωνίστρια σε έναν ρόλο ζωής για εκείνη, όπως λέει.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της Βάνας Μπάρμπα αναφέρουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι «Αόρατοι» να ξεκινήσουν το ταξίδι τους από τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο πριν συνεχίσουν στην Αθήνα, ενώ πολύ σύντομα, αν όλα πάνε καλά, θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. «Η συμφωνία έχει ήδη κλείσει στα λόγια» λέει η ίδια πηγή, ενώ αναζητείται ο ηθοποιός που θα παίξει δίπλα στη Βάνα Μπάρμπα στον ρόλο του ψυχαναλυτή.