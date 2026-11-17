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Ο ίδιος ίδρυσε το ομώνυμο brand του το 2010, συνδυάζοντας στη δουλειά του τη γλυπτική αυστηρότητα με τη ρευστή θηλυκότητα.

Οι δημιουργίες του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση, αποτελώντας σταθερή επιλογή για πολλές διασημότητες της παγκόσμιας μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής.

Παράλληλα με τις συλλογές υψηλής ραπτικής και έτοιμων ενδυμάτων, ο σχεδιαστής δραστηριοποιείται επιτυχώς και στον χώρο των νυφικών ενδυμάτων.

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στη Νέα Υόρκη, ο δημιουργός επέστρεψε μόνιμα στο Τελ Αβίβ όπου συνεχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

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Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Τελ Αβίβ,ο Αλόν Λιβνέ συγκαταλέγεται δικαίως στους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της σύγχρονης υψηλής ραπτικής. Με σπουδές στο παγκοσμίου φήμης Κολέγιο Τέχνης και Σχεδίου Shenkar, ο 41χρονος δημιουργός απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στα ατελιέ κορυφαίων οίκων της Ευρώπης –ανάμεσά τους ο Alexander McQueen στο Λονδίνο και ο Roberto Cavalli στη Φλωρεντία– προτού ιδρύσει το δικό του ομώνυμο brand το 2010 πριν καν συμπληρώσει τα 30 του χρόνια.

O Αλόν Λιβνέ ράβοντας την haute couture δημιουργία που φόρεσε η Μπιγιονσέ στην τελευταία παγκόσμια περιοδεία της. (Instagram/alonlivne)

Η σχεδιαστική του ταυτότητα ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη γλυπτική αυστηρότητα και τη ρευστή, αισθησιακή θηλυκότητα. Με βαθιά γνώση της ανατομίας και εμμονή στη λεπτομέρεια, ο Λιβνέ αντιμετωπίζει κάθε ύφασμα σαν πρώτη ύλη αρχιτεκτονικής: τα ντραπέ πέφτουν σαν καταρράκτες πάνω στο σώμα, τα γεωμετρικά κοψίματα αναδεικνύουν τη σιλουέτα, ενώ τα χειροποίητα κεντήματα προσδίδουν μια αίσθηση αιθέριας πολυτέλειας.

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Η Μπιγιονσέ με custom made δημιουργία Alon Livné.

Το ταλέντο του δεν άργησε να ξεπεράσει τα σύνορα του Ισραήλ και να κατακτήσει τις διεθνείς εβδομάδες μόδας της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Σήμερα, οι δημιουργίες του αποτελούν σταθερή επιλογή για τις μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής.

Η Ναόμι Κάμπελ με δημιουργία του Αλόν Λιβνέ.

Από τη συνεργασία του με τη Μπιγιονσέ στην τελευταία παγκόσμια περιοδεία της, μέχρι τις εμφανίσεις των Lady Gaga, Τζένιφερ Λόπεζ, Αριάνα Γκράντε, Κιμ Καρντάσιαν, Σακίρα, Πάρις Χίλτον, Κέιτι Πέρι, Μάιλι Σάιρους και Ναόμι Κάμπελ, ο Λιβνέ υπογράφει ρούχα που δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα.

Παράλληλα με τις συλλογές ready-to-wear και haute couture, ο σχεδιαστής έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και στον χώρο του bridal wear με τη σειρά Alon Livné White, επαναπροσδιορίζοντας το νυφικό μέσα από μια φρέσκια, σύγχρονη και απελευθερωμένη ματιά. Με όραμα, τεχνική αρτιότητα και αστείρευτη δημιουργικότητα, ο Λιβνέ αποδεικνύει σε κάθε του συλλογή πως «η πραγματική υψηλή ραπτική είναι τέχνη εν κινήσει».

Αλόν Λιβνέ: «Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Ισραήλ θέλουν ειρήνη»

Συναντήσαμε τον Αλόν Λιβνέ λίγο πριν από την τελευταία του επίδειξη που έκλεισε την εβδομάδα μόδας του Τελ Αβίβ, αφού αυτή τη στιγμή θεωρείται ο πιο πετυχημένος Ισραηλινός σχεδιαστής της γενιάς του. Αν και είναι από τους ελάχιστους που μπορούν να λένε ότι κάνουν πραγματικά διεθνή καριέρα, πριν από λίγα χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη όπου είχε μετακομίσει για ένα μεγάλο διάστημα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Τελ Αβίβ με την οικογένειά του. «Η Μπιγιονσέ ήταν αυτή που μου άνοιξε τις πόρτες ε» παραδέχεται, αφού η τεράστια δημοσιότητα που κέρδισε προκάλεσε το ενδιαφέρον της ελίτ του Χόλιγουντ: