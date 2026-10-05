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Δέκα μέρες μετά τη συναυλία- υπερπαραγωγή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η απόσταση που έχει πάρει από τη απόλυτη μούσα του ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να απασχολεί τα Μέσα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 75χρονος δημιουργός φέρεται να ζητάει από την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας, D&A, στην οποία είναι βασικός μέτοχος η πρώην σύζυγός του μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, ένα ποσό που υπολογίζεται σε 200.000 με 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το επαγγελματικό περιβάλλον της Άννας Βίσση, «οι συμβατικές υποχρεώσεις της Παραγωγής απέναντι στον δημιουργό έχουν εκπληρωθεί με το παραπάνω». Η ίδια πηγή συμπληρώνει πως «σαφώς και έπρεπε να αμειφθεί ο Νίκος Καρβέλας για τη συμβολή του».

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Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα.

Όσο για το ποσό που ακούστηκε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από καμία πλευρά, αλλά οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως τα χρήματα που διεκδικεί η πλευρά του Νίκου Καρβέλα είναι πολύ περισσότερα. «Σε μία συναυλία που κόστισε σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα είχε γίνει θέμα για 200.000 ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά πρόσωπο κοντά στην Άννα Βίσση.

Άννα Βίσση- Νίκος Καρβέλας: Επικοινωνία μέσω δικηγόρων

Και ενώ η πλευρά της Άννας Βίσση ελπίζει να ηρεμήσουν τα πνεύματα το συντομότερο δυνατόν, αυτή τη στιγμή δεν επικοινωθεί απευθείας με τον πιο στενό της συνεργάτη και πατέρα του παιδιού της, αλλά οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου. «Τα αισθήματά της δεν έχουν αλλάξει, έχει μόνο αγάπη για εκείνον» τονίζουν για άλλη μια φορά οι ίδιες πηγές.

«Σίγουρα στεναχωριέται που γίνεται τόση συζήτηση γι’ αυτό το θέμα, τα έχει όμως καλά με τον εαυτό της. Όλα αυτά τα χρόνια έβαζε -και συνεχίζει να βάζει- την οικογένειά της πάνω από όλους. Και ο Νίκος Καρβέλας ήταν και θα είναι πάντα οικογένειά της».