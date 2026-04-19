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«Η επιτυχία που βιώνει η Άννα Βίσση είναι κάτι που της αξίζει» δήλωσε η Αννίτα Πάνια από τη θέση του κριτή στο μουσικό σόου «Just the 2 of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Στην έκτακτη εμφάνισή της σχολίασε την επιτυχία της Άννας Βίσση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν σίγουρη ότι θα γέμιζε το ΟΑΚΑ, όπου πρόκειται να δώσει συναυλία.

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«Εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα ελπιδοφόρο πλάσμα», είπε η παρουσιάστρια.

Αναφερόμενη στην συμμετοχή της στο μουσικό σόου είπε ότι «είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο J2US, ο Νίκος Κοκλώνης είναι φίλος μου και τον αγαπώ» ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε το αγαπημένο της ζευγάρι: «Το ζευγάρι που ξεχώρισα είναι η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, με εκφράζουν πολύ. Με εκφράζει η ιδιοτυπία στους ανθρώπους, είναι σαν αποκύημα φαντασίας».

Παράλληλα η παρουσιάστρια απάντησε και στην ερώτηση αν θα τη δούμε του χρόνου τηλεοπτικά λέγοντας ότι «δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα είμαι κάπου τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, γιατί έχω… πολλές συσκευές στο σπίτι μου».