Μια αποκάλυψη για την Ελένη Μενεγάκη έκανε το μεσημέρι της Τρίτης ο Δήμος Βερύκιος σε δηλώσεις του στην Άννα Ζηρδέλη. Αφού επιβεβαίωσε ότι η 56χρονη παρουσιάστρια ήταν η πιο δύσκολη στις διαπραγματεύσεις, μετέφερε τη συμβουλή που του είχε δώσει την εποχή της «παντοδυναμίας» τους στον Alpha: «Έχει κι εκείνη τον διάολο μέσα της» είπε.

«Μία φορά με στριμώχνει στον διάδρομο και λέει: Κοιτάξε. Αυτό που κάνεις είναι έγκλημα. Όχι για τον εαυτό σου. Για την οικογένειά σου. Για το παιδί σου». «Ποιο;» είπε τότε εκείνος στην Ελένη Μενεγάκη. «Που δεν ζητάς από τον Δημήτρη (σ.σ Κοντομηνά) λεφτά. Και γι’ αυτό ποτέ δεν την ξεχνώ και την ευχαριστώ. Θα έπρεπε Ελένη μου να σε είχα ακούσει τότε».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να απέχει για δεύτερη σεζόν από την τηλεόραση, «δεν έχει κρεμάσει ακόμα τα παπούτσια της» όπως λένε με σιγουριά άνθρωποι που τη γνωρίζουν.

Ο Ακύλας αρέσει στην Ευρώπη

Πέντε θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα μετά την ανακοίνωση των μεγάλων φαβορί για τον ελληνικό τελικό της Eurovision. Το τραγούδι του Ακύλα θα κυκλοφορήσει επίσημα μετά τη βραδιά που θα κρίνει αν θα εκπροσωπήσει εκείνος τελικά την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ενώ στα ραδιόφωνα παίζεται ήδη το τραγούδι που είχε παρουσιάσει τον Νοέμβριο στο Madwalk.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η ΕΡΤ και το τραγούδι της Xannova Xan

Σαφείς αιχμές εναντίον της ΕΡΤ είχε αφήσει από τις 5 Ιανουαρίου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος με αφορμή την απόρριψη του τραγουδιού Unbreakable της Xannova Van (είχε γράψει τους ελληνικούς στίχους στο κομμάτι) επειδή η συνθέτης ήταν από το Ισραήλ και τις τελευταίες εβδομάδες είχε διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα μετά την αποχώρηση πέντε χωρών από τη Eurovision και την εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί και η Ελλάδα.

Η Xannova πάντως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν καταθέσει συμμετοχή στο Dreaming San Marino Song Contest 2026, την προκριματική διαδικασία για την επιλογή του εκπροσώπου του Αγίου Μαρίνου στη Eurovision 2026, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για το ίδιο τραγούδι.

Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα

Το θαύμα της μητρότητας βιώνει εδώ και λίγες ώρες η Ευλαμπία Ρέβη δίπλα στον σύζυγό της Σωτήρη Σκουλούδη. Σύμφωνα με το mothersblog.gr, το ζευγάρι υποδέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας το πρώτο του παιδί, ένα υγιέστατο αγόρι που γεννήθηκε με καισαρική τομή, με βάρος 3.033 γραμμάρια και ύψος 51 εκατοστά.

«Είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας. Νιώθουμε και οι δυο ευλογημένοι που ήρθε στη ζωή μας και ευχόμαστε να το ζήσουν όλοι όσοι το επιθυμούν» δήλωσε ο ευτυχής πατέρας στο TLife της Τατιάνας Στεφανίδου, η οποία αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ τον Οκτώβριο- με τον ίδιο σταθμό βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη η παρουσιάστρια μετά την απομάκρυνσή της από την παρουσίαση του «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Advertisement