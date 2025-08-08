Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν απατεώνες χάκαραν τον λογαριασμό του στο Tik Tok.

O 55χρονος πρώην συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου αποκάλυψε ότι όταν προσπάθησε να μπει στον λογαριασμό του, του ήρθε ένα μήνυμα ότι είχε δημιουργηθεί ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων σε περιεχόμενο που είχε ανεβάσει στη γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και του ζητούσαν να στείλει κάποιους κωδικούς, τους οποίους έστειλε. «Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν» τόνισε ο Γρηγόρης Γκουντάρας. «Μου έστελναν μηνύματα με το σήμα του Tik Tok στο What’s app πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Στη συνέχεια οι χάκερς του έστειλαν μήνυμα τι πρέπει να κάνει για να πάρει πίσω το Tik Tok του. «Μετά πήρα τηλέφωνο τον κύριο Σφακιανάκη, πήγα και στη Δίωξη και μου είπαν μη διανοηθείς να απαντήσεις τίποτα σε αυτό το μήνυμα.

Το τηλέφωνό μου δεν σταμάτησε να χτυπάει τις τέσσερις ώρες που ήμουν στη Δίωξη. Αλλά και αυτό το (ελληνικό) νούμερο ήταν χακαρισμένο από το Viber. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Το είχαν υποκλέψει από μία κοπέλα.

Μανώλης Σφακιανάκης: «Ο Γρηγόρης Γκουντάρας είχε την ευλογία του Θεού να πάει στη Δίωξη»

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης: «Είναι χιλιάδες τα περιστατικά, ο κόσμος είναι στα κάγκελα» είπε. «Η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να πάει στο κινητό του καθένα. Πρέπει να ακολουθήσουμε μερικούς κανόνες. Πρώτος κανόνας: Μην απαντάτε. Οι 8 στους 10 απαντούν στα μηνύματα που τους έρχονται.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μετέφερε και κάτι ακόμα που του είπαν στη Δίωξη: «Ακόμα και η γυναίκα σου η Ναταλί, να σου στείλει μήνυμα στο Viber και να σου πει “ρε Γρηγόρη, ξέχασα έναν κωδικό, μπορείς να μου τον γράψεις γιατί θέλω να κάνω μια συνδιαλλαγή; Ποτέ δεν στέλνουμε κωδικό ακόμα και στη γυναίκα μας». Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχει καταθέσει ήδη μήνυση κατά αγνώστων και πώς τον έχουν διαβεβαιώσει ότι σήμερα θα ανακτήσει το Tik Tok του.

«Να μην πιστεύουμε εύκολα αυτά που διαβάζουμε. Να έχουμε κριτική σκέψη» πρόσθεσε ο Μανώλης Σφακιανάκης συμπληρώοντας ότι τα κέρδη από τις κυβερνοεπιθέσεις το 2024 σε όλον τον πλανήτη άγγιξαν τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια.