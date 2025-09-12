Μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι σταρ του Χόλιγουντ επέστρεψαν στα επαγγελματικά του καθήκοντα που περιλαμβάνουν λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Πολλές διάσημες γυναίκες, που φημίζονται όχι μόνο για το ταλέντο τους αλλά και για το φυσικό τους κάλλος, αποφάσισαν τα προηγούμενα 24ωρα να παίξουν το παιχνίδι της πρόκλησης επιλέγοντας τολμηρές δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Οι εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί έκαναν αμέσως το γύρο του κόσμου προκαλώντας ποικίλα σχόλια, αφού το nude trend φαίνεται πως έχει έρθει για να μείνει.

Ντακότα Τζόνσον: Η 35χρονη κόρη του Ντον Τζόνσον και της Μέλανι Γκρίφιθ μονοπώλησε τα φλας στο ετήσιο φιλανθρωπικό δείπνο του ομίλου ειδών πολυτελείας Kering με τίτλο Caring for women στη Νέα Υόρκη το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου. Η Ντακότα Τζόνσον επέλεξε μαύρη διάφανη δημιουργία Gucci, ενός από τους μεγάλους οίκους μόδας που ανήκουν στο Kering Group (Balenciaga, YSL κ.α).

Η Ντακότα Τζόνσον

Μάργκοτ Ρόμπι: Η εμφάνιση της 35χρονης ηθοποιού στο Λονδίνο την Τετάρτη ήταν ίσως η πιο συζητημένη της εβδομάδας. Δέκα μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, η Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με αψεγάδιαστη σιλουέτα φορώντας σέξι φόρεμα Armani Prive και παπούτσια Aquazzura. Αφορμή, η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας της ταινίας της Big Bold Beautiful Journey με συμπρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι

Ολίβια Γουάιλντ: Στη διαφάνεια επένδυσε και η 41χρονη ηθοποιός ως καλεσμένη στην επίδειξη του Michael Kors στο πλαίσιο της Eβδομάδας Mόδας της Νέας Υόρκης- επιλέγοντας σύνολο του οίκου.

Δυστυχώς για τη Γουάιλντ, καθώς πόζαρε στους φωτογράφους ο αέρας άνοιξε το σακάκι της αποκαλύπτοντας όλο το στήθος της καθώς η ίδια δεν είχε βάλει προστατευτικά tapes.