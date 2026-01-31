Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα γυριστεί το τρέιλερ του J2US που επιστρέφει στη συχνότητα του Open το Σάββατο 14/2. Μπορεί οι συζητήσεις με τη Δέσποινα Βανδή να μην είχαν αίσιο τέλος, αλλά ο- φανερά αδυνατισμένος- Νίκος Κοκλώνης και η ομάδα του, με επικεφαλής την Έλενα Κατραβά, έχουν ήδη σχεδιάσει μια σειρά εκπλήξεων ώστε το μουσικό σόου να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού- και φυσικά των εκπομπών που ασχολούνται με την αναπαραγωγή του.

Σίγουρη θεωρείται η συμμετοχή του Γιώργου Λιάγκα σε θέση guest κριτή, ενώ πρόταση έχει δεχτεί για να διαγωνιστεί ο συνεργάτης και καλός του φίλος, Πάνος Κατσαρίδης. Εκτός από την Αγγελική Ηλιάδη, που έγινε γνωστό στα μέσα της εβδομάδας ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις, σχεδόν σίγουρη θεωρείται και η συμμετοχή της Θωμαής Απέργη.

Νίκος Κοκλώνης: «Οι κριτές μου στάθηκαν στα δύσκολα χρόνια»

«Εύχομαι να πάρω σύνταξη με το J2US» παραδέχτηκε ο Νίκος Κοκλώνης στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», τονίζοντας ότι η Βίκυ Σταυροπούλου, η Καίτη Γαρμπή αλλά και ο Σταμάτης Φασουλής ήταν δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε την περασμένη χρονιά. Όσο για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τη Δέσποινα Βανδή, εκτός από τους guest κριτές, θα προστεθεί και ένα μεγάλο όνομα μετά το 3ο επεισόδιο.

«Έχουμε φτάσει στα 14 ζευγάρια» είπε ο Νίκος Κοκλώνης, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να τα ανακοινώσει ακόμα γιατί «δεν έχουν περάσει ακόμα το τεστ φωνής».

Μετά το τέλος του βίντεο, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι ο Νίκος Κοκλώνης της έχει ήδη εκμυστηρευτεί ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες: «Εγώ χτες ούρλιαζα. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι το καλύτερο J2US». Το μόνο πράγμα που «πρόδωσε» η παρουσιάστρια είναι ότι στο backstage θα είναι φέτος, για πρώτη φορά, ένα ζευγάρι. Πληφορορίες της HuffPost λένε πάντως ότι ένα αγαπημένο πρόσωπο της Σίσσυς Χρηστίδου βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στις νέες εγκαταστάσεις της Barking Well και μάλιστα το άτομο αυτό δεν πήγε στο ραντεβού… ασυνόδευτο.

Ο Νίκος Κοκλώνης μάλιστα έστειλε πρόσκληση στη Σίσσυ Χρηστίδου να έρθει και εκείνη ως guest κριτής στο J2US, ή και ακόμα να το παρουσιάσει εκείνη με τον ίδιο να κάθεται στην κριτική επιτροπή «Που να ΄ρθω εγώ, δεν ξέρω από τραγουδιστές» αντέδρασε αυθόρμητα εκείνη με την ομάδα της να ξεσπάει σε γέλια. «Τι είπα; Θα το σώσω μόνη μου, δεν ξέρω από τραγούδι!».